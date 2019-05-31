سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أسرار حياة منفذ هجمات ليون الإرهابية فى فرنسا.. غدا "اليوم السابع"

الجمعة، 31 مايو 2019 09:02 م
أسرار حياة منفذ هجمات ليون الإرهابية فى فرنسا.. غدا "اليوم السابع" اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحت عنوان أسرار حياة محمد هشام منفذ هجمات ليون الإرهابية فى فرنسا، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، أسرار حياة محمد هشام منفذ هجمات ليون الإرهابية فى فرنسا.. طالب متخصص فى تكنولوجيا المعلومات.. الشرطة تكتشف حساباً بريدياً يستخدمه لشراء بطاريات لصناعة المتفجرات.
 
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ طالب متخصص فى تكنولوجيا المعلومات.. أسرار حياة محمد هشام منفذ هجمات ليون الإرهابية فى فرنسا.. الشرطة تكتشف حساباً بريدياً يستخدمه لشراء بطاريات لصناعة المتفجرات

 
ـ التنظيم الإرهابى ينشر بوستات تزعم مقتله أكثر من 5 مرات.. فبركة الإخوان للتشويش على سقوط الإرهابى هشام عشماوى
 

ـ يكذبون الشائعات الإخوانية حول نقص السلع.. بالصور.. أهالى شمال سيناء: الأسواق عامرة بالبضائع والسلع

 
ـ دعاء لمصر من قلب الكعبة
 

ـ قلب واحد.. موقف واحد من «مكة المكرمة».. السيسى: أمن الخليج من أمن مصر وأى تهديد للأمن القومى العربى يقتضى منا جميعاً وقفة حاسمة لمواجهته البيان الختامى لـ «قمة مكة» يدين عمليات الحوثى ضد المملكة.. ويؤكد: نرفض تدخلات طهران فى الدول العربية

 
ـ تجميد المستحقات.. بركان غضب فى الزمالك بعد التعادل مع الإنتاج ورحيل جروس
 

ـ رئيس الوزراء يطمئن على تجهيزات استاد القاهرة استعداداً لكأس الأمم الأفريقية

 
ـ الإفراج عن 351 سجيناً فى عيدية «العفو الرئاسى»
 

ـ الحكومة توجه بتقييم أداء رؤساء شركات توزيع الكهرباء

 
ـ ماجد المصرى لـ «اليوم السابع»: رفضت دور الأب بـ«زلزال» فى البداية ووافقت بعد قراءة الورق
 
 
اليوم السابع
 
 

السيسي

القمة العربية

السعودية

مكة

هجمات فرنسا الإرهابية

رئيس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة