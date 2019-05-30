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5 خطوات لرفع دعوى تصعيد الطفل بالمدرسة.. تعرف عليهم

الخميس، 30 مايو 2019 09:24 ص
5 خطوات لرفع دعوى تصعيد الطفل بالمدرسة.. تعرف عليهم محكمة
كتب أحمد حسنى
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يتساءل الكثير من المواطنين، عن الأوراق المطلوبة لرفع دعوى التصعيد بالدراسة طبقاً للقانون المصرى، ويوضح "اليوم السابع" الأوراق المطلوبة لرفع دعوى التصعيد، وهى كالتالى:

- شهادة ميلاد الطفل.

 -شهادة قيد للطفل فى رياض الأطفال للمدرسة المطلوب تصعيده بها.

 -صورة بطاقة الأب أو ولى الطفل.

 -توكيل قضائى من ولى الطفل.

 -الدعوى تستغرق حوالى 4 شهور بالمحكمة وبعد صدور الحكم يتم تنفيذه وتصعيد الطفل فى نفس العام.

يذكر أن دعوى التصعيد هى من الدعاوى المستحدثة فى السنوات الأخيرة، نتيجة ازدياد كثافة التلاميذ وإقبال أولياء الأمور على إلحاق أطفالهم بالمدارس التجريبية والقومية، مما نتج عنه ارتفاع سن تنسيق القبول فى رياض الأطفال «كى جى 1» إلى أكثر من خمس سنوات.

هذا الأمر يعنى دخول التلميذ إلى الصف الأول الابتدائى على سن سبع سنوات أو ربما أكثر متاخرا سنة أو أكثر عن اقرانه، فترفع دعوى التصعيد لينتقل الطفل من «كى جى 1» إلى الصف الأول الأبتدائى مباشرة دون المرور بـ«كى جى 2»، مما يوفر سنة ميلادية من عمر الطفل وأيضاَ سنة دراسية بكل ما تحمله من اعباء مادية ومعنوية.


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دعوى التصعيد

الاوراق المطلوبة لدعوى التصعيد

اخبار الحوادث

قانون الطفل

التصعيد بالمدارس


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