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479 ألف و245 طالبا بأولى ثانوى أدوا امتحان الكيمياء اليوم إلكترونياً

الخميس، 30 مايو 2019 10:05 م
479 ألف و245 طالبا بأولى ثانوى أدوا امتحان الكيمياء اليوم إلكترونياً امتحانات اولى ثانوى
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الكيمياء في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في اليوم التاسع من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.
 
وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 479,245 طالب وطالبة أدوا امتحان مادة الكيمياء في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.
 
وشهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 428,678 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية، من إجمالي مستهدف 454,193 طالب في 1964 مدرسة، فيما أدى 100,765 طالب الامتحان ورقيًا.
 
وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 50,567 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية، من إجمالي مستهدف 54,000 طالب وطالبة في 705 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 5,970 طالب وطالبة الامتحان ورقيًا.
 
وتلقت غرفة عمليات الصف الأول الثانوي عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية وتم التعامل معها بشكل فوري مراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب، وبيانها كالتالي: في محافظة الإسكندرية أبلغت مدرسة هدى شعراوي بإدارة شرق وجود مشكلة في الكود لعدد 2 من الطلاب تم التنبيه بالتواصل مع الشركة وعمل تقرير بالواقعة وأداء الامتحان ورقيًا.
 
كما رصدت غرفة العمليات بمحافظة سوهاج شكوى بعض الطلاب بمدرسة المراغة الثانوية القديمة إدارة المراغة أن كود الجلسة الخاص بالامتحان لا يعمل تم التنبيه بالتواصل مع الشركة لحل المشكلة وعمل تقرير بالواقعة، وتمكين الطلاب من أداء الامتحان.
 
كما رصدت الغرفة بمحافظة الفيوم وجود مدرستين في امتحان الفترة المسائية بها مشكلة في اسم المستخدم وكلمة السر وتم التنبيه بالتواصل مع الشركة لحل المشكلة، وتم حل المشكلة وتمكن الطلاب من أداء الامتحان إلكترونياً.
 
وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 

التربية والتعليم

امتحانات اولى ثانوى

امتحان الكيمياء لاولى ثانوى

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