3 حملات للتحفظ وإيقاف أعمال البناء المخالف وسط الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط 3 حملات للتحفظ وإيقاف أعمال البناء المخالف، وفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط، حيث تم إيقاف الأعمال والتحفظ على ونش وحديد تسليح بالعقار الكائن ب 49 شارع الرصافة.

وإدراج الأعمال المخالفة بأقرب حملة إزالة، كما تم إيقاف أعمال البناء المخالف وفك شدة خشبية والتحفظ على مواد البناء الكائن ب 4 شارع ابن خليفة محرم بك، وإيقاف أعمال البناء المخالف والتحفظ على خلاطة بالعقار الكائن أمام 28 شارع محمد الكلزة محرم بك.

من جهه أخرى شن حى وسط حملة لمحاربة ظاهرة الاشغالات والتعديات بشوارع سوق شيديا ، لاجتية ،وعمر لطفى ،وتم خلال الحملة إزالة جميع الاشغالات والتعديات والفروشات، و ذلك فى إطار تكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط لشوارع الثغر، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام والباعة الجائلين.