وكالة: روسيا ترفض تحذير اليابان بشأن تعزيزات عسكرية بسلسلة جزر

موسكو (رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجى لافروف، قوله اليوم الخميس إن روسيا تعمل فقط فى الأراضى التابعة لها، وذلك بعدما اتهمتها اليابان بتعزيز الوجود العسكرى على سلسلة جزر فى المحيط الهادى.

وتسيطر موسكو على الجزر، التى تعرف فى اليابان بالأراضى الشمالية وفى روسيا بجزر كوريل الجنوبية، منذ الحرب العالمية الثانية وهى سبب عدم إنهاء البلدين رسميا حالة العداء القائمة منذ الحرب.

ونقلت الوكالة عن لافروف قوله فى طوكيو خلال محادثات مع وزيرى الخارجية والدفاع اليابانيين إن موسكو قلقة إزاء خطط نشر صواريخ أمريكية فى اليابان.