سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة: روسيا ترفض تحذير اليابان بشأن تعزيزات عسكرية بسلسلة جزر

الخميس، 30 مايو 2019 01:35 م
وكالة: روسيا ترفض تحذير اليابان بشأن تعزيزات عسكرية بسلسلة جزر فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو (رويترز)
إضافة تعليق

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجى لافروف، قوله اليوم الخميس إن روسيا تعمل فقط فى الأراضى التابعة لها، وذلك بعدما اتهمتها اليابان بتعزيز الوجود العسكرى على سلسلة جزر فى المحيط الهادى.

وتسيطر موسكو على الجزر، التى تعرف فى اليابان بالأراضى الشمالية وفى روسيا بجزر كوريل الجنوبية، منذ الحرب العالمية الثانية وهى سبب عدم إنهاء البلدين رسميا حالة العداء القائمة منذ الحرب.

ونقلت الوكالة عن لافروف قوله فى طوكيو خلال محادثات مع وزيرى الخارجية والدفاع اليابانيين إن موسكو قلقة إزاء خطط نشر صواريخ أمريكية فى اليابان.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

روسيا: الاتهامات النووية الأمريكية بمثابة هجوم على الحد من التسلح

روسيا تدعم بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بأكثر من 100 مليون دولار

روسيا

أخبار روسيا

موسكو

اليابان

تعزيزات عسكرية

سلسلة جزر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة