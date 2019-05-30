وكالة التعاون التنموى الألمانى: مستوى نظافة الشوارع بالقاهرة يشهد تحسنا

كتبت آية دعبس

قال سباستيان فيلدر نائب مدير وكالة التعاون التنموى الألمانى، إن شوارع القاهرة أصبحت أكثر نظافة عما كانت، مشيرا إلى أنه عند قدومه إلى مصر فى بداية عمله بها كانت تبدى ابنته استغرابها من إلقاء المخلفات بالشوارع، وهو ما اختلف تماما فى الوقت الحالى، حيث أصبحت الشوارع تسهد تغيرا ايجابيا فى مستوى النظافة.

وأضاف خلال كلمته، بحفل اطلاق إطار استراتيجية محافظة محافظة الجيزة لتغير المناخ، أن التغير الايجابى على نظافة الشوارع يدعم ملف السياحة، خاصة أن السائحين دائما ما تجذبهم المناطق الخضراء، مشيرا إلى دعمهم خطة الدولة فى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة لاستقرار هذا الملف، بما يعود بالنفع على الكثير من الملفات.

كما أكد رالف جروتنهوف، مدير برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية، ممثلا عن هيئة التعاون الدولى الألمانى، إن الهيئة منذ عام 56 وهى تنفذ مشروعات فى مصر فى العديد من المجالات، من بينها 3 مشروعات جارى العمل عليها، هي: التنمية فى المناطق الحضرية، والذى بدأ فى 2010، لمواجهة التحديات الناشئة فى مصر، وإنشاء البنية التحتية بالمشاركة.

وأشار إلى أنه يهدف للتركيز على أفضل الممارسات وتوفيق أوضاع البنية المحيطة مع التغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى، لزيادة درجاتزالحرارة بتلك المحافظات، من خلال العديد من الاقتراحات مثل زراعة الأسطح الخاصة بالمنازل، لتخفيض درجات الحرارة.