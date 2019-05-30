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وفد طبى انجليزى يجرى 50 حالة قسطرة قلبية للأطفال 6 يوليو القادم بقنا

الخميس، 30 مايو 2019 12:41 م
وفد طبى انجليزى يجرى 50 حالة قسطرة قلبية للأطفال 6 يوليو القادم بقنا مستشفى قنا الجامعى
قنا - وائل محمد
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أعلنت مستشفيات قنا الجامعية ،استقبال وفد طبى انجليزى متخصص في جراحات قلب الأطفال والقسطرة القلبية للأطفال فى الفترة من 28 يونيو حتى 6 يوليو القادم تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور حمدى محمد حسين عميد كلية الطب بقنا.
 
وقال الدكتور أسامة حسين عبد اللاه مدير عام مستشفيات قنا الجامعية،أن تلك الزيارة تأتى فى إطار قوافل قلوب صغيرة Little Hearts لمؤسسةMuntada Aid البريطانية.
 
وأكد الدكتور كرم مسلم رئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا أن الوفد الطبى الإنجليزى الذي يضم أساتذة متخصصين في جراحات القلب للأطفال والقسطرة القلبية للأطفال سيقوم بإجراء نحو 50 حالة قسطرة قلبية للأطفال و20 حالة لجراحات القلب للأطفال لإصلاح العيوب الخلقية وذلك بالتعاون بين قسم جراحة القلب والصدر وقسم الأطفال ووحدة القسطرة القلبية بمستشفيات قنا الجامعية.
 
وأضاف الدكتور أحمد العبد رئيس قسم طب الأطفال بطب قنا أنه سيتم مناظرة الحالات لاختيار الأكثر احتياجاً لتلك العمليات من خلال عيادة قسم جراحة القلب والصدر "يومي السبت والخميس من كل أسبوع" وعيادة طب الأطفال "من السبت حتى الخميس من كل أسبوع" وذلك بمبنى العيادات الخارجية مستشفيات قنا الجامعية بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا.
 
 

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