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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردنى آليات العمل العربى والإسلامى المشترك

الخميس، 30 مايو 2019 12:52 ص
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردنى آليات العمل العربى والإسلامى المشترك الوزيران سامح شكرى و أيمن الصفدى
كتب أحمد جمعة
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استمراراً للقاءاته الثنائية المكثفة في جدة على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامى، التقى وزير الخارجية سامح شكرى، مساء الأربعاء، نظيره الأردني أيمن الصفدى، حيث تناول اللقاء بحث سُبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

 

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أعرب عن تقدير القاهرة لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين، بما يؤكد على عمق وخصوصية العلاقات المصرية الأردنية على المستويين الرسمي والشعبي.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الوزيرين شكري والصفدي حول عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن سبل تعزيز آليات العمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.


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وزير الخارجية

سامح شكرى

وزير خارجية الاردن

ايمن الصفدى


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