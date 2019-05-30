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والدى توفى قبل رمضان فهل تخرج أمى الزكاة؟..الإفتاء تجيب

الخميس، 30 مايو 2019 07:32 م
والدى توفى قبل رمضان فهل تخرج أمى الزكاة؟..الإفتاء تجيب زكاة عيد الفطر - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم مكلف، وهى كحد أدنى هذا العام 13 جنيهًا، طالما بلغ ماله النصاب.

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال الفيديو، إن سيدة تسأل: "توفى والدى قبل شهر رمضان فهل يجوز أن تخرج أمى عنى زكاة الفطر"، والإجابة أن الأصل هو أن الإنسان المكلف ومعه مال يخرج زكاته عن نفسه ، ولكن لو رأت أمك أن تخرج عنك الزكاة فلا مانع".

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه تم تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر بـ13 جنيها، مشيرة إلى أنه تم احتسابها على القمح والذى يصنع الخبز الذى يتناوله الجميع، حيث أن سعر أردب القمح 655 جنيها والأردب يحتوى على 150 كيلو فيكون سعر الكيلو كام 4.40  قرشا، والزكاة 2.6 كيلو × 4.40 يكون الناتج 11.44، ودار الإفتاء أعلنت إنه 13 جنيه.

وأكدت دار الإفتاء أنه تم احتساب القيمة بزيادة عن السعر بقليل مراعاة لاختلاف الأسعار فى سعر الأردب، مشيرة إلى أن  13 جنيها هو الحد الأدنى ويمكن إخراج أكثر  من ذلك إذا كان الدخل يسمح، على أن يتم إخراج الزكاة قبل صلاة العيد وإذا لم تستطع من الممكن الأخذ برأى السادة الشافعية بإخراجها  قبل غروب شمس يوم عيد الفطر.


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