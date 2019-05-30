سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ننشر نصّ مقترح التعديل لمنع ترشح أصحاب المؤسسات الإعلامية للإنتخابات التونسية

الخميس، 30 مايو 2019 05:36 م
ننشر نصّ مقترح التعديل لمنع ترشح أصحاب المؤسسات الإعلامية للإنتخابات التونسية القايد باجى السبسى
كتبت – هناء أبو العز
إضافة تعليق
نشرت النائبة  التونسية صبرين القوبنطيني عبر صفحتها على فيس بوك، نص مقترح التعديل المقدم من طرف نواب كتلة الائتلاف الوطني للقانون الانتخابي، لمنع ترشّح كل من يملك جمعية أو مؤسسة إعلامية من الترشّح الانتخابات.
 
وفي ما يلي نص المقترح: ''يتضمن الفصل 20 مقترح أن لا يقبل الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه او استفادته خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية على الأحزاب ومسيريها والتي تخص  سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا - التمويل الأجنبي - التمويل من قبل الذوات المعنوية - الاشهار السياسي - توزيع الامتيازات المالية".
 
ويقترح مشروع القانون،  اضافة نقطة الى الفصل 21 متعلقة  بتقديم ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الاجال المنصوص عليها بالقانون، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. كذلك اضافة نقطة الى  الفصل 40 متعلقة بتقديم  ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الاجال المنصوص عليها بالقانون، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية في الآجال القانونية و بطاقة عدد 3 خالية من السوابق.
 
أما بالنسبة الفصل 42 مكرر فيقترح تعديل النص الى أن يصبح كالاتي، لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للههيئة قيامه أو استفادته خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية على الأحزاب ومسيريها والتي تخص  سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا - التمويل الأجنبي - التمويل من قبل الذوات المعنوية - الاشهار السياسي - توزيع الامتيازات المالية والعينية كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل.''
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إعادة انتخاب تونس عضوا باللجنة الأممية للحقوق المدنية والسياسية

فرنسا: انتخابات تونس تعمق التعاون بين السلطات المحلية الفرنسية والتونسية

صور.. بدء فرز الأصوات عقب غلق مراكز الاقتراع فى انتخابات تونس

انتخاب تونس نائبا أول لرئيس لجنة التربية والعلوم والتكنولوجيا بالإتحاد الإفريقى

تونس

انتخابات تونس

الانتخابات الرئاسية

مرشح رئاسى

مؤسسات اعلامية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة