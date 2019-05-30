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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 30 مايو 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 22 39

شبين الكوم 21 38

طنطا 20 38

دمنهور 20 35

الإسكندرية 21 29

بلطيم 21 29

مطروح 19 28

السلوم 19 29

سيوة 23 39

بورسعيد 22 28

دمياط 21 28

الزقازيق 19 38

الإسماعيلية 20 38

السويس 21 38

العريش 19 31

رفح 19 31

رأس سدر 21 37      

نخل 15 36  

نويبع 26 37  

طابا 24 38   

كاترين 20 33

الطور 23 32 

شرم الشيخ 28 39     

الغردقة 25 37

مرسى علم 26 37     

الفيوم 23 39

بنى سويف 23 39     

المنيا 22 40

أسيوط 23 41

سوهاج 24 42

قنا 26 43     

الأقصر 27 44

أسوان 30 45 

أبوسمبل 30 43        

الوادي الجديد 28 44

شلاتين 25 38

أبو رماد 26 37        

حلايب 26 35

رأس حدربة 27 35

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 44   

المدينة 31 42

الرياض 27 43

المنامة 32 39

أبوظبي 29 41

الدوحة 30 42

الكويت 29 46

دمشق 18 39

بيروت 23 30

عمان 19 38

القدس 20 33

غزة 21 29    

بغداد 24 43

مسقط 30 42

صنعاء 16 27

الخرطوم 30 41        

طرابلس 17 23        

تونس 14 24

الجزائر 14 20

الرباط 18 34

نواكشوط 22 32

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 32

إسطنبول 17 28       

إسلام أباد 24 40

نيودلهي 29 45

جاكرتا 25 33

بكين 16 29

كوالالمبور 24 33     

طوكيو 19 25

أثينا 18 30   

روما 11 22

باريس 12 21 

مدريد 13 30

برلين 14 22  

لندن 14 21

مونتريال 07 22        

موسكو 15 28         

نيويورك 17 26

واشنطن 20 33

 

 

 

 


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