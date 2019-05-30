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ننشر أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية بالقليوبية

الخميس، 30 مايو 2019 07:54 م
ننشر أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية بالقليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ينشر أسماء الـ10 الأوائل من طلاب الشهادة الإعدادية لعام 2018/2019، وهى الأولى بالمحافظة رنا محمد سعيد إبراهيم 280 درجة بمدرسة الشمس الرسمية للغات بالخانكة، ونسرين فيصل سعيد عبد الحميد 280 درجة السد الإعدادية المشتركة قليوب، وايمان حمدان تهامى محمد تهامى 280 درجة مدرسة سندنهور الإعدادية بنها.

وجاءت أيضًا سلمى السيد فتحى السيد 280 درجة، شبين القناطر الرسمية لغات شبين القناطر، وإيمان عبده عفيفى 280 درجة مدرسة إمياى الإعدادية بنات طوخ، ورحمة أشرف عبد العزيز محمد نصر 280 درجة مدرسة مجول الإعدادية المشتركة بنها، ورغدة وليد صلاح عبد المعطى 280 درجة مدرسة نجيب محفوظ الرسمية المتميزة غرب شبرا الخيمة.

ورنا صبرى عبد ربه على محمد 280 درجة مدرسة الشهيد خالد حسنين ببرشوم قها، ومنة الله ممدوح يوسف الباكر 280 مدرسة كفر شبين الإعدادية بنات شبين القناطر، ورؤى حازم بدوى محمد 280 درجة مدرسة الشمس الرسمية لغات بالخانكة.

وكان قد اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للشهادة "الإعدادية" للعام الدراسى 2018/2019، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 89812 طالبًا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 75082 طالب وطالبة بنسبة 85,2.

وأوضح طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم، أن نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 90,2% والإعدادية المهنية بنسبة 75,8% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 100%.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم وذلك عقب إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.

 

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