نادى الطيران المدنى يستعد لاستقبال منتخب جنوب أفريقيا فى "كان 2019"

كتبت رحاب نبيل

يستعد قطاع الطيران المدنى لاستقبال الوفود المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التى تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، إذ من المقرر أن يستضيف نادى إيروسبورت التابع للوزارة تدريبات فريق منتخب جنوب أفريقيا، المشارك فى البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويحرص القطاع على توفير التسهيلات اللازمة وكل سبل الراحة والخصوصية للاعبى منتخب جنوب أفريقيا أثناء فترة معسكرهم، إذ توفر إدارة نادى إيروسبورت الخدمات المتاحة والحديثة لاستقبال منتخب جنوب أفريقيا خلال تدريباته على ملعب النادى، كما جهزت شاشات عرض عملاقة من أجل الحضور ومتابعة مباريات البطولة داخل النادى مع توفير كل الخدمات .

كانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، قد أشادت خلال جولة تفقدية لنادى إيروسبورت الشهر الماضى، بمستوى النادى وأرضيته والخدمات المتوفرة به، مؤكدة أنه مؤهل لاستقبال تدريبات منتخب مصر فى كأس الأمم، ولكن لضيق الوقت وإنهاء التدريبات سيكون منتخب جنوب أفريقيا ضيف الملعب، وهو منتخب من منتخبات الصف الأول.