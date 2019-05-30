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مقتل 14 مسلحا من داعش فى عملية نوعية جنوب غربى نينوى

الخميس، 30 مايو 2019 08:42 ص
مقتل 14 مسلحا من داعش فى عملية نوعية جنوب غربى نينوى الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أكد المتحدث باسم خلية الإعلام الأمنى العراقية العميد يحيى رسول اليوم الخميس، مقتل 14 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابى بينهم انتحاريون فى عملية نوعية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب فى صحراء الحضر جنوب غرب محافظة نينوى شمال غربى البلاد .

وقال رسول - فى تصريحات لراديو "سوا" الأمريكى - " إن هذه العملية تمت فى صحراء الحضر؛ بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وبمساندة طيران التحالف الدولي، وطيران الجيش العراقى، حيث تم استهداف أحد الأوكار لتنظيم داعش الإرهابي، والمكونة من 14 إرهابيا، وعند وصول القوات اندلعت اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل كل الإرهابيين" .

وأضاف أن العملية تأتى فى إطار العمليات النوعية والاستباقية والإنزال الجوى، وهى عمليات مستمرة تنفذها القوات العراقية ضد عناصر التنظيم الإرهابى .

 


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