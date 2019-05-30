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محمد عبد العظيم عميدا لكلية الهندسة بجامعة المنصورة

الخميس، 30 مايو 2019 01:49 م
محمد عبد العظيم عميدا لكلية الهندسة بجامعة المنصورة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
الدقهلية شريف الديب - سارة الباز
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أعلنت جامعة المنصورة ، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القرار رقم 255 لسنة 2019 م بتعيين الدكتور محمد عبد العظيم محمد عبد العظيم أستاذ هندسة الاتصالات والمعلومات عميد لكلية الهندسة بجامعة المنصورة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 26 مايو 2019 .
 
وأوضحت الجامعة فى بيان لها ، إن الدكتور محمد عبد العظيم محمد عبد العظيم تم تعيينه معيدا بكلية الهندسة  فى 11 ديسمبر 1995 وتدرج فى المناصب العلمية حتى وصل الى درجة أستاذ فى 31 أكتوبر 2017 ، كما حصل على جائزة أحسن رسالة دكتوراه من جامعة المنصورة عامى 2007 & 2008 م.
 
كما تقلد العديد من المناصب الادارية منها :مدير البوابات الإلكترونية بمشروع ICTP بالمجلس الأعلى للجامعات عام 2006 ، مدير وحدة الخدمات وتقنية المعلومات-كلية الهندسة - جامعة المنصورة من 20 يوليو 2007 إلى 29 نوفمبر 2012،ورئيس فريق إعداد الخطة الإستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات- جامعة المنصورة من 31 مايو 2012 ،ومستشار عميد كلية الهندسة لتكنولوجيا المعلومات من 20 يونيو 2012 إلى 11 يناير 2014 ، مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات 29 نوفمبر IT 2012  إلى 10 يناير 2014 ، مديراً تنفيذياً لبرنامج هندسة الإتصالات والمعلومات من19 إبريل 2018 
حتى تقلد منصب رئيس مجلس قسم هندسه الالكترونيات والاتصالات من 1 أغسطس 2018 إلى 31 يوليو 2019.
 
وأشار الدكتور محمد عبد العظيم إلى أن أولويات العمل بكلية الهندسة خلال الفترة القادمة تحقيق التحول الرقمي بقطاع التعليم, إنشاء برامج جديدة تتماشي مع احتياجات سوق العمل، وتحويل البرامج الجديدة إلي برامج دولية، وتطوير البنية التحتية للكلية.
 
كما سيتم العمل خلال الفترة القادمة على إستراتيجية عمل تتضمن تطوير الجوانب العملية لأعضاء هيئة التدريس والخريجين بالكلية, تفعيل إتفاقيات التبادل الطلابي وأعضاء هيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس مع الجامعات العالمية, تفعيل فرق العمل بالكلية للإستفادة من القامات العلمية المتميزة، كما أهدف إلي تحقيق العدالة في توزيع الأعباء والعدالة في توزير المصادر طبقاً للمجهود وتوفير بيئة عمل يسودها الود والإحترام والشفافية وإرساء مبدأ أن العميد عنصر من عناصر فريق العمل دورة مساعدة الجميع علي الإبداع والتفوق وعدم الإنفراد بأى قرار.
 

 


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عميد هندسة المنصورة


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