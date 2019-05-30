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محافظ شمال سيناء يكذب أهل الشر: مخزون السلع يكفى المواطنين عدة أشهر

الخميس، 30 مايو 2019 12:29 م
محافظ شمال سيناء يكذب أهل الشر: مخزون السلع يكفى المواطنين عدة أشهر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن توفير مخزون استراتيجى من السلع التموينية بالمحافظة، يكفى عدة شهور قادمة، مؤكدا أن المواطن فى شمال سيناء انتصر بوعيه على كل شائعات أهل الشر الذين يروجون بعدم وجود سلع، ولمس توفر كافة احتياجاته التموينية خلال شهر رمضان، مشيرا إلى عدم وجود أى شكوى بنقص مواد تموينية.
 
وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية، جاهزية المحافظة لعيد الفطر، بتأمين احتياطى الأغذية، وتجهيز شاطئ العريش، ومتابعة غرف العمليات لأى شكوى وسرعة الرد عليها.
 
وأضاف محافظ شمال سيناء، أن أزمة التكدس على محطات الوقود بالغاز للسيارات فى مدينة العريش، بدأت تختفى بعد مد فترة السماح بالتموين لمدة 12 ساعة، مشيرا إلى أن السكرتير العام للمحافظة تابع اليوم من المحطة تطبيق الإجراء عمليا، وهناك ارتياح بين الأهالى لهذا القرار.
 
وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن قرارات تيسير جديدة للصيادين ستعلن اليوم بعد انتهاء اجتماع يعقد حاليا مع رؤساء الجمعيات والصيادين فى ديوان المحافظة برئاسة السكرتير العام والجهات ذات الاختصاص، وهى إجراءات ستخفف عن 650 أسرة من ممتهنى حرفة الصيد بمنطقة أبوصقل .
 
وقال محافظ شمال سيناء، إنه تم الانتهاء من أعمال شبكة المياه الجديدة فى منطقة المساعيد وكرم ابونجيله، وجارى استقبال طلبات المواطنين للتوصيل للمنازل، ومقررا استئناف العمل فى مد خط كهرباء الـ22 لمدينة الشيخ زويد بعد اجازة عيد الفطر.

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