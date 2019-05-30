محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.32%

المنوفية _محمد فتحى

اعتمد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2019 بنسبة نجاح 70.32% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة و لغات وطلاب المنازل.

وصرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 64 ألف 971 طالب و بلغ عدد الحاضرين منهم 64 ألف 424 طالب وبلغ عدد الطلاب الناجحين 45 ألف 303 طالب.

كما أعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2019 بنسبة نجاح 86 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالب وعدد الناجحين 36 طالب ، كما تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2019 بنسبة نجاح 41 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 12 طالب وعدد الناجحين 5 طلاب.

ومن جانبه أعرب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم ، مقدماً الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظه كما حث أبنائة الطلاب على التفوق لكونه السبيل الوحيد للنهوض بالأمة.