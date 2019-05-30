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محافظ القليوبية يبحث مع منظمة العمل الدولية تفعيل توظيف الشباب فى مصر

الخميس، 30 مايو 2019 03:36 م
محافظ القليوبية يبحث مع منظمة العمل الدولية تفعيل توظيف الشباب فى مصر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا مع منظمة العمل الدولية بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، ونشوي بلال مدير المشروع، ولينا النبراوي مديرة بمنظمة العمل الدولية، وأحمد رزق مسئول للبرنامج، ومحمد عادل خبير تنمية قطاع أعمال زراعية، وفتحى الدسوقى مدير القوى العاملة، والدكتور محمود صبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات، ونجلاء الفرماوى مدير المبادرات الشبابية.

وتضمن الاجتماع، متابعة تنفيذ مشروع تشغيل الشباب في مصر لعام 2019/2020 واستكمال التعاون بين المحافظة والمنظمة لتنفيذ عدد من المشروعات والتى تستهدف زيادة العمل المنتج وتوفير فرص عمل للشباب والحد من الهجرة الخارجية والداخلية وذلك من خلال توفير الأمن الاقتصادي من توفير فرص العمل وإقامة المشروعات وتوفير فرص التدريب لرفع كفاءة عمل الشباب .
 
وأكد المحافظ، علي ضرورة وضع خطة سريعة لبدء العمل في هذا المشروع من خلال عقد ملتقيات توظيف تستهدف عمل دورات تدريبية لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من أجل تعظيم موارد إيرادات المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات مما يعود بالنفع علي أبناء المحافظة مؤكدا على ضرورة تفعيل المشاركات المجتمعية والمساهمة في المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع.

 


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