محافظة الأقصر تنتهى من المخطط التنفيذى لحوض العمدة تمهيدا للبناء من الملاك

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، الانتهاء من إعداد المخطط التنفيذى لحوض العمدة نمرة "6" بمدينة الأقصر، وأنه فور الانتهاء من توقيع المواطنين من ملاك الحوض البالغ عددهم 149 مواطنا على المخطط، سيتم اعتماده من محافظ الأقصر وإصدار تراخيص البناء.

ومن جانبه استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، عددا من المواطنين من ملاك الحوض، وذلك بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، ومسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد المستشار مصطفى ألهم على حرص المحافظة على التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم، وإعداد مشروعات التقسيم المتوقفة تسهيلاً للصالح العام، موجها تعليمات مشددة بسرعة الإنتهاء من باقي الأحواض التي بها بعض المعوقات، مؤكدا أن حل مشاكل المواطنين واجب على التنفيذيين وأنه لا مجال لأي تقصير في التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم وحل مشاكلهم بما لا يتعارض مع القانون.

وأوضح مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة المهندس عبدالمسيح نبيل، أنه فور استكمال توقيعات المواطنين من ملاك الحوض، سيتم اعتماد المخطط من جانب محافظ الأقصر، ثم تسليم الخريطة المعتمدة إلى مجلس مدينة الأقصر "الإدارة الهندسية"، لاستخراج تراخيص البناء.

ومن جانبهم، أشاد المواطنين بجهود التنفيذيين بالمحافظة، وتوجهوا بالشكر لمحافظ الأقصر، لإنهاء مشكلة إعداد المخطط التنفيذي للحوض والتي استمرت لأكثر من 10 سنوات.