محافظات مصر تعلن رفع درجة الطوارئ إستعداداً لعيد الفطر المبارك.. المحافظون يكلفون وكلاء الوزارات بمتابعة الأسواق والمستشفيات وخدمات المواطنين خلال أيام العيد.. ومدراء الأمن يعلنون تفاصيل الخطط الأمنية

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تستعد محافظات مصر بتجهيزات مكثفة ورفع درجة الإستعداد في غرفة العمليات، لإستقبال إحتفالات عيد الفطر المبارك خلال الأسبوع المقبل، وذلك عبر تجهيز خطط تأمين المواطنين بمختلف الجهات خلال إحتفالات عيد الفطر المبارك، وأصدر المحافظون تعليمات مشددة لكافة وكلاء الوزارات المعنية، بضرورة إلغاء الأجازات والقيام بحملات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتجميل والتنظيف بمختلف شوارع مصر، وتطوير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات بمختلف أنحاء مصر للوصول لأعلي درجات التجميل أمام المواطنين المحتفلين بالعيد.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" استعدادات محافظات مصر لعيد الفطر المبارك:

في محافظة الأقصر أعلن العميد صلاح المندوه المتحدث الإعلامي للمحافظة، أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة المديريات للوصول لأعلي درجات النجاح في خروج الإحتفالات للمواطنين والسائحين الأجانب بصورة مميزة خلال العيد، ويجري التجهيز لخطط بمحيط كافة مواقع الاحتفالات من فنادق ودهبيات ومقاهى وكافيتريات عبر التواجد الأمنى المكثف من قبل رجال مديرية الأمن.

وأضاف المتحدث الإعلامي الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه كلف قيادات المحافظة ومديريات الصحة والتموين ومجالس المدن المختلفة بضرورة تكثيف الحملات بالتنظيف والتجميل اليومية، وتجميل كورنيش النيل الجديد لاستقبال الوافدين إليه، كما يجري تشكيل غرفة عمليات داخل ديوان المحافظة لمتابعة ومراقبة احتفالات العيد بمختلف أنحاء الأقصر بالبر الشرقى والغربى، ومراقبة المعابد الأثرية والفنادق ومداخلها ومخارجها بكاميرات المراقبة، ومحلات بيع الفسيخ والمخللات التى يتوافد عليها المواطنين خلال تلك الأيام، والتأكيد علي كافة مسئولى مديرية التموين بضرورة تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار، ومنع حدوث أى زيادات أو تلاعب فى الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية، وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية، والمرور على المخابز بجميع أنواعها بصفة دورية ومستمرة للتأكد من المواصفات الخاصة برغيف الخبز، وضبط عملية الإنتاج وتعديل مواعيد المخابز التى تنتج الخبز المدعم بما يتناسب واحتياجات المواطنين.

وفي نفس السياق وضع اللواء طارق علام مديرية أمن الأقصر، خطة أمنية محكمة للتأمين المكثف لصلاة العيد في مختلف ساحات ومساجد المحافظة التي ستحددها وزارة الأوقاف، وكذلك رفع حالة الطوارئ لتامين الحدائق والمتنزهات وملاحقة وضبط أية متحرشين خلال الإحتفالات، وشملت خطة مديرية أمن الأقصر، التنسيق مع مجالس المدن لتأمين ساحات المساجد التى ستقام بها صلاة العيد مع عدم السماح بإقامة ساحات زوار والالتزام بساحات الصلاة المقررة، كما سيتم تكثيف حملات المتابعة والتفتيش على الشوارع والمناطق الحيوية بمدينة الاقصر والمتمثلة فى شوارع سوق شرق السكة الحديد، ومدرسة الصنايع ويوسف حسن والمرور ونجع الخطبة وموقف سيارات ارمنت حتى كوبرى ابو الجود ذهاباً واياباً، مع التمركز بسوق شرق السكة الحديد وساحة ميدان ابو الحجاج لرفع جميع الاشغالات والباعة الجائلين وضبط المخالفين، كما سيتم تخصيص حملة للمرور على شوارع خالد بن الوليد وكورنيش النيل حتى ميدان الملك عبد الله ومعبد الكرنك، والتنسيق مع مراكز الشرطة بمدن اسنا وأرمنت والقرنة والزينية والطود والبياضية، وذلك لتكثيف حملات المتابعة والتفتيش وفقا لكثافات كل منطقة لضمان رفع كافة الاشغالات والباعة الجائلين وضبط المخالفين، لتحقيق أعلى درجات الانضباط بالشوارع والميادين واماكن التجمعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة كافة طوال ايام العيد.

وفي بورسعيد، أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة، حالة الطوارئ، في كافة مستشفيات المحافظة، والمديريات المختلفة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وقال الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إن المديرية بدأت تجهيز خطة انتشار 46 سيارة إسعاف بأماكن التجمعات والمتنزهات وبطول الشاطئ، كما تم منع إجازات الأطباء والتمريض خلال أيام العيد، خاصة بالأقسام الحرجة، لافتا أنه سيتم متابعة نشر فرق الإنقاذ بطول الشاطئ والتنبيه على المصطافين بعدم نزول الأطفال الصغار إلا في المسافة المسموح بها، وأكد وكيل وزارة الصحة ببورسعيد على جاهزية المستشفيات لمواجهة أية حالات طارئة.

وفي مطروح تستعد مديرية أوقاف مطروح، لاستقبال عبد الفطر المبارك، من خلال تجهيز 83 ساحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة الـ 8، مع تحديد إمام وخطيب والاحتياطي له لكل ساحة، وأكد الشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح، أن الساحات المحددة لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك هي 29 ساحة بمدينة الحمام، و16 ساحة بمدينة سيوة و3 ساحات بالنجيلة و 8ساحات بالعلمين، و12 ساحة بالضبعة و11 ساحة بمدينة مرسى مطروح وساحتين بمدينة برانى وساحتين بمدينة السلوم.

ومن جانبه وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والإعلان عن الساحات المقرر إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بكل مدينة وتوفير كافة سبل الراحة للمصلين.

وفي الفيوم خصصت مديرية الأوقاف 167 ساحة لآداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، لاستيعاب آلاف المصلين الذين سيؤدون الصلاة. وأكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أنه قد تم تجهيز العشرات من الساحات الفرعية فى مدن وقرى المحافظة، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مشيراً إلى أن جميع الساحات تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين. وأضاف المحافظ أن الساحات الــ 167 التى تم تجهيزها لآداء صلاة العيد موزعة بواقع 3 ساحات ببندر أول الفيوم، و4 ساحات ببندر ثان، و36 ساحة بمركز الفيوم، و33 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و11 ساحة بمركز ومدينة أبشواى، و37 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و24 ساحة بمدينة ومركز طامية، و6 ساحات بمركز يوسف الصديق، و13 ساحة بالشواشنة.

وفي المنوفية أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أن المحافظة على أتم إستعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث سيتم رفع درجة الطوارئ على مستوى المحافظة وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة بالتنسيق مع المديريات الخدمية لاستقبال شكاوي المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن بما لا يعكر صفو الإحتفالات بعيد الفطر بالإضافة إلى أنه جارى الانتهاء من تجهيز الساحة الرئيسية بالإستاد الرياضي بشبين الكوم لصلاة عيد الفطر المبارك والساحات الرئيسية بكل مركز علي مستوي المحافظة مع فتح جميع المساجد أمام المصلين لأداء صلاء العيد.

وأكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تك تعديل مواعيد عمل المخابز لتتفق وظروف العيد كما تم عمل نوبتجيات خلال أيام عيد الفطر بما يضمن التواجد التموينى خلال ال24 ساعة يوميا فضلاً عن تنظيم حملات دورية لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات و المخابز ومستودعات البوتاجاز لمنع حدوث أية أزمات وتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، بالاضافة الى توفير اللحوم والدواجن المجمدة والسلع الأساسية بجميع المجمعات الإستهلاكية علي نطاق دائرة المحافظة .

وأكد الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية علي مستوي المحافظة بتكثيف النوبتجيات والتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير أكياس الدم لمواجهة أي حالات طارئة و توفير كافة الأمصال اللازمة خلال أيام العيد .

وفي بني سويف أكد المستشار هانى عبدالجابر محافظ بني سويف، علي رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك,وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية والمرافق وتواجد المسئولين التنفيذيين، والتأكيد على تنفيذ خطة العمل المحكمة التي أعدتها المحافظة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولاً بأول كنظام دائم وحالة عامة وليست استثنائية مرتبطة فقط بالمواسم والأعياد

وأكد المحافظ أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المدن بالاهتمام بنظافة الشوارع والحفاظ علي جمالها حتى تظهر المحافظة ومدنها ومراكزها بصورة حضارية ، وكذلك فتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام المواطنين والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال الإجازة،وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والميادين ورفع المخلفات أولا بأول

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين غرف العمليات بمديريات التموين والطب البيطري والصحة لتكثيف الرقابة التجارية على الأسواق،وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة ، والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات،موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة

وفي الغربية أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، تعليماته لكافة قطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي والتنسيق بين كافة القطاعات استعدادا لعيد الفطر المبارك، من خلال توفير السلع الغذائية والإستهلاكية وبكميات مناسبة وتكثيف حملات مراقبة الأسواق والتفتيش الدوري على السلع الغذائية والإستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحياً وتوافرها ومطابقتها للمواصفات، ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع وعرض وإنتاج اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة أو المصنعة وضمان سلامتها وأيضاً مراقبة محال عرض وبيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة وضمان سلامتها.

وشدد محافظ الغربية ،على إعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة لضمان إنسياب الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد وعدم حدوث إختناقات وتكثيف الحملات المرورية بمناطق "الحدائق العامة والملاهي والمتنزهات وكورنيش النيل"، وتكثيف الحملات الأمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، كما شدد المحافظ على تكثيف حملات شرطة المسطحات المائية على ضفاف النيل بكفر الزيات وزفتى وتكثيف ورديات العمل بقطاعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وأجهزة النظافة العامة بالشوارع طوال 24 ساعة خلال فترة إجازة العيد وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة والمارة.

وفي الشرقية رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوي لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب وغرفة عمليات فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات

تقرر إلغاء كافة الأجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة و تواجد رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بمكاتبهم خلال فترة أجازة العيد و التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة و الإهتمام بأعمال النظافة و التجميل وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لقضاء أوقات ممتعة بالمتنزهات و الحدائق العامة . التنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات تحدث خلال الأجازة و إزالتها فوراً .

من جانبها أكد الدكتور اشرف توفيق وكيل مديرية الطب البيطري ، انه تم التنسيق مع مديرتي الصحة و التموين بتكثيف الحملات التموينية و التفتيشية على المحال التجارية و الاسماك ومصانع الرنجة و الفسيخ للتأكد من سلامة المعروضات و متابعة الأسعار و التأكد من توافر السلع بالمجمعات الإستهلاكية، واضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، انه تم زيادة عدد النوبتجيات للأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية لإستقبال كافة حالات الطواريء خلال أجازة العيد .

وفي الدقهلية تستعد المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك على عدد من المحاور، حيث وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، كلا من مديرية التموين والطب البيطري بمتابعة وتشديد الرقابة على السلع المعروضة في الأسواق و توفيرها، وطالب المحافظ بضخ كمية من اللحوم المدعمة الخالية من المسببات المرضية بعد اجراء الكشف البيطري عليها قبل عرضها ف منافذ بيع وتداول اللحوم والتاكد من وجود كافة المستندات التي تثبت صلاحية اللحوم للاستهلاك الادمى.

و شدد محافظ الدقهلية علي ضرورة الالتزام بالاسعار المدعمة للمواطن، كما وجه لرؤساء مجالس المدن بالاستعداد عن طريق تجهيز اماكن الترفية للاسر والأطفال للتنزهة، وتوفير وسائل الامان والراحة لهم، وشدد المحافظ على رفع حالة الاستعداد القصوي بالقطاع الطبي وتجهيز المستشفيات والاستقبال تحسبا لأي ظرف طارئ، ونشر سيارات الإسعاف فى اماكن تجمع المواطنين بجوار المنتزهات.

وفي البحيرة أكد الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف، على إتمام الاستعدادات الخاصة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مضيفا انه تم عقد اجتماع موسع مع قيادات مديرية الاوقاف لتجهيز ساحات الصلاة واختيار أفضل الائمة لإلقاء خطبة العيد، وأوضح أنه تم تجهيز 354 ساحة على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد بكل ساحة إمام أساسي وآخر احتياطي بإجمالي 572 إمام وعلى رأس تلك الساحات ساحة إستاد دمنهور الرياضي.

وأكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إتمام الاستعدادات الخاصة ورفع درجة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك، مضيفا انه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمراكز الطبية ونقاط الإسعاف مع وقف الاجازات لكافة العاملين خلال أيام العيد وذلك لمواجهة أى أحداث طارئة، موضحاً أنه تم تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق ومتاجر المواد الغذائية لفحص المنتجات المعروضة خاصة محلات الأسماك المملحة لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية الصحة وربطها بكافة المراكز الطبية للعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات اليومية والاستجابة لها بشكل فورى مع الدفع باطقم طبية متخصصة للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة فى أماكنها.

وفى أسوان، استعدت المحافظة لأجازة عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز 91 ساحة للأداء صلاة العيد بخلاف المساجد التى ستؤدى فيها الصلاة بشرط ألا تكون قريبة من الساحات، بحسب تصريحات الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان لـ"اليوم السابع".

وأعلنت مديرية الصحة بأسوان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والمواقع الصحية والإسعاف، وقررت إلغاء الأجازات والتأكد من توفير الأدوية والمضادات للسموم وغيرها من المستلزمات الطبية اللازمة، كما قررت هيئة الإسعاف الدفع بسيارات فى الشوارع وتمركز أخرى فى الميادين ومناطق تجمع المواطنين للتعامل مع الحالات الطارئة وخاصة حالات الغرق وضربات الشمس والتسمم الغذائى، ورفعت أيضاً الحدائق والمتنزهات بمحافظة أسوان حالة الطوارئ داخل 140 حديقة على مستوى المحافظة، واستعدت لاستقبال الزائرين خلال أجازة العيد، والاهتمام بالنظافة العامة لهذه الحدائق والمتنزهات العامة والمقاصد السياحية المختلفة، علاوة على تأكد محافظة أسوان من توفير السلع الأساسية خلال العيد وفتح المخابز وغيرها.

وفي دمياط قرر الشيخ محمد سلامة مدير عام الأوقاف، منع جمع اى تبرعات من المواطنين تحت أى مسمى فى المساجد مع التأكيد على تشجيع المواطنين على الصكوك لأنها تخدم الفقراء، وأكد سلامة أن هذا القرار بناءا على تعليمات وزير الأوقاف بعدم السماح لأى جهة أو شخص بوضع صناديق لجمع المال بالمساجد، أو جمع أى أموال بأى طريقة أخرى تحت أى مسمى، عدا مجالس الإدارات المعتمدة من الوزارة ووفق القانون، كما أكد على تحذير الوزارة من جمع أى أموال بأى مسجد من المساجد دون إيصالات معتمدة وفى إطار القانون، وتحذر من دفع أى أموال لأى شخص أو جهة دون إيصال معتمد، حتى لا تقع هذه الأموال فى أيدى من يتصرفون فيها على خلاف ما يقتضيه الشرع والقانون، أو بما يضر بالمصلحة الوطنية .

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لإستقبال عيد الفطر المبارك، وأكدت أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لوضع خطة تأمين الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد وكذلك أماكن التجمعات والمتنزهات بمدن دمياط ورأس البر و دمياط الجديدة ، وأيضا تكثيف الخدمات المرورية وسيارات النجدة والحماية المدنية فى الميادين والشوارع الرئيسية.

ووجهت المحافظ مديرية التموين بإعداد غرفة عمليات لمتابعة الموقف التموينى ولتلقى شكاوى المواطنين ، وتكثيف الحملات على الأسواق وأحكام الرقابة على المعروض من السلع والتأكد من سلامتها ، وكذلك تعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بكافة السلع الاساسية، كما وجهت تعليماتها الى رئيسى شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى بعدم قطع المياه أو الكهرباء طوال أيام عيد الفطر المبارك ، كما وجهت بالمتابعة المستمرة للخطوط الساخنة التابعة لتلك الخدمات لضمان جودة الخدمة المقدمة وتحديد زمن الاستجابه لشكوى المواطنين ، وكذلك اعداد نوبتجيات فى جميع مراكز الخدمة التابعة الشركتين وتدعيمها بالعمالة الفنية اللازمة لسرعة إصلاح أى اعطال ، وفى هذا الإطار يهيب المحافظ السادة المواطنين بالقيام بالأعمال المنزلية خلال الثلاثة أيام القادمة لتجنب حدوث زيادة في الاستهلاك يوم وقفة عيد الفطر المبارك مما يؤدى إلى حدوث ضعف قدرة المياه في بعض المناطق

كما وجهت المحافظ لرئيس هيئة الإسعاف بتكثيف تواجد سيارات الإسعاف بالاماكن شديدة الذروة وبشواطىء مدينة رأس البر واماكن المتنزهات والطرق السريعة ، والعمل على سرعة الاستجابة لانقاذ الحالات الطارئة، وأعلن المحافظ عن قيام مرفق الإسعاف بتخصيص رقم (٠١٢٢٢٢٦٩٠٠٢) للتواصل مع الإسعاف عبر الواتس آب الى جانب رقم الطوارىء (١٢٣).

وفي جنوب سيناء قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المحافظة أنهت جميع الاستعداد الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعا موسعا مع جميع مديري المديريات والإدارات الخدمية لوضع اللمسات النهائية لاستقبال عيد الفطر.

وأعلن المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المديريات وتشكيل مراكز عمليات بجميع المدن تعمل على مدار24 ساعة والتأكيد على إرسال كشوف بأسماء النوبتجيات خلال فترة العيد، وإرسال تقارير يومية إلى مركز عمليات المحافظة، والتبليغ الفوري عن أي طوارئ، وقرر وقف الإجازات لرؤساء المدن السياحية والمديريات الخدمية وخاصة قطاع الصحة والتموين وناشد المواطنين بالخروج والاستمتاع بالشواطئ والحدائق العامة التي سيجرى فتحها بالمجان في عيد الفطر المبارك، وأكد علي إستمرار العمل بمكتب المحافظ ومكتب السكرتير العام، مع التشديد على مديري إدارات ديوان عام المحافظة ومديري المديريات عدم مغادرة ديوان عام المحافظة إلا بتصديق من المحافظ شخصيا، مع تنظيم نوبتجية بجميع المديريات، ووجه بتكثيف الحملات المرورية سواء النقط الثابتة أو الدوريات والرادار و السيطرة علي تجاوزات السرعة المقررة على طول طرق المحافظة بالكامل، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى بإدارة الحماية المدنية من خلال التأكيد علي سلامة وصلاحية جميع المعدات، ومراجعة خطة الدفاع المدني بشأن المنشاة السياحية والتجمعات السكانية ومناطق الأسواق التجارية بكافة مدن المحافظة.

وفي شمال سيناء انتهت محافظة شمال سيناء من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر بساحات صلاة العيد والمزارات، وقال العميد اسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، انه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة للمتابعة المتواصلة طوال فترة العيد بغرف العمليات بمجالس المدن والمديريات الخدمية ومستشفيات المحافظة للوقوف على اى متطلبات طارئة وحلها مع الغاء اجازات العاملين بالجهات الخدمية المطلوب توفر عملها اثناء فترة العيد .

وقال اللواء وليد المعدواى رئيس مركز ومدينة العريش، ان المجلس انتهى من تجهيز شاطئ العريش لاستقبال الأهالى خلال فترة العيد والذى يعتبر اهم المزارات التى تخرج اليها الأسر للاستمتاع بالعيد، واوضح رئيس مركز ومدينة العريش، انه تم رفع الرمال ونظافة الشاطئ والكورنيش على ساحل المدينة واجراء صيانة لكشافات الإنارة ، إضافة لمتابعة غرفة العمليات بالتنسيق مع شركات المياه والكهرباء لحل اى مشكلة تصل من الأهالى .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء ، انه تم رفع حالة الطوارئ فى مستشفيات المحافظة المركزية والوحدات الصحية ومستشفى العريش العام ، وجاهزية فرق الطوارئ فى المستشفيات خلال فترة العيد وتأمين مستلزمات الطوارئ والأدوية وتشكيل غرفة طوارئ للمتابعة.

واعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء ، جاهزية ساحات العيد بالمحافظة للصلاة وهى 7 ساحات فى مدينة العريش ،و8 ساحات فى مركز بئر العبد، و10 ساحات فى قرية رمانة، و3 ساحات فى مدينة وقرى الشيخ زويد، 4 ساحات فى مناطق وسط سيناء موزعة على مناطق نخل والحسنة والقسيمة .

وفي القليوبية قال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه تم إعداد 443 ساحة خلاء استعدادا لعيد الفطر المبارك، وتم امدادها بخطيب أصلي وآخر احتياطي، مع وجود عامل تابع للأوقاف للإشراف عليها، ومنع رفع لافتات وشعارات سياسية أو دينية بها، وعدم تمكين غير التابعين للأوقاف من الامساك بصوتيات الساحة لغلق الباب أمام استخدامها لغير أهدافها.

وأضاف "أبو السعود" لـ "اليوم السابع"، أن توزيع الساحات بمدن المحافظة جاءت على النحو التالي "بنها اول 25، بنها ثان 25، كفر شكر 19، طوخ 17، برشوم 34، قها 14، قليوب 54، القناطر 63، شبين شرق 24، شبين غرب 23، شبرا شرق 27، شبرا غرب 42، الخصوص 29، العبور 23، الخانكة 24"

ومن ناحيته قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، إن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك بالقليوبية، تضمنت رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات بأنواعها والإسعاف، لمواجهة أى حالات تسمم قد تحدث، والتأكيد على وجود مدير المستشفى طوال أيام الاحتفالات في الفترة الصباحية للعمل، ومساعدة في الفترة المسائية والمدير المناوب خلال فترة المبيت، كما أن الخطة تضمنت أيضا مضاعفة العاملين بأقسام الاستقبال بالمستشفيات وزيادة عدد أسرة الطوارئ، والتأكيد على توفير الأدوية بالمستشفيات ودعمها من مخازن التأمين الدوائى والطبي، والتأكيد على توافر الفصائل المختلفة من أكياس الدم، وكذلك رصيد الاكسجين، والإنارة والمياه البديلة.

وبدوره أكد عربي عبد الحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن المديرية تقوم بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، للمرور على المحال العامة بالأسواق، وذلك لحماية المستهلك من كافة أنواع الغش، إلى جانب التأكد من وفرة السلع التى تهم المواطن فى العيد، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات.

وأضاف "عبد الحليم" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المديرية ستقوم أيضا بتكثيف الحملات على شوادر اللحوم ومحلات بيع الدواجن المجمدة ومحلات الأسماك والأسواق العامة والمخابز بجميع أنواعها، والتأكد من البيع بالأسعار المعلنة، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة عملت على زيادة الأرصدة والمعروضات من السلع الغذائية.

وفي الإسماعيلية أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية أن الجهاز التنفيذى للمحافظة فى حالة طوارئ فى فترة عيد الفطر المبارك، وخاصة للجهات المسئولة عن بعض الأعمال الخاصة بالعيد مثل التموين والصحة والأمن

وأشارالمحافظ إلى أنة تم التشديد على رؤساء المدن والقرى ومديري المديريات الخدمية بالتنسيق مع الجهات المختلفة ومنع الأجازات للمسئولين خلال فترة العيد وزيادة كميات السلع الغذائية من خلل نوافذ التوزيع الموجودة بنادي المنتزه ومتابعة الأسعار فى المحلات والأسواق العامة.

وأكد محافظ الإسماعيلية على فتح الشواطئ والنوادي خلال فترة العيد لإستقبال الضيوف والزائرين من المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن إدارة السياحة بالمحافظة سوف تنظم برنامجا سياحيا للضيوف لزيارة أهم المعالم السياحية داخل المحافظة مع التشديد على نظافة الشوارع والميادين والمناطق المحيطة بالنوادى والحدائق العامة خلال فترة العيد.

وفي البحر الأحمر أنهت الجهات التنفيذية استعدادها لعيد الفطر المبارك، بدأ من تحديد وتجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد، وصولا الى استعدادات المنظومة الصحية والجهات الاخرى العاملة، من جانبه اعلن الشيخ جمال عواد مدير عام اوقاف البحر الأحمر، أن تم تجهيز 93 مسجد و 17 ساحة لصلاة العيد بمدن المحافظة منها 5 ساحات في مدينة الغردقة، بالتنسيق مع الإدارات الفرعية ومجالس المدن والوحدات المحلية.

من جانب آخر عقد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الأثنين الماضى اجتماعا مع مديرى الإدارات الصحية، استعدادا لعيد الفطر المبارك بحضور الدكتور خالد عبد الهادى وكيل المديرية والدكتورة نرمين ناجى مدير عام الطب الوقائى وتم تكليفهم بالمرور الدورى على جميع المنشأت الصحية كل فى نطاق ادارته ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وناقش مدير الصحة بالبحر الأحمر، توافر الأدوية والمستلزمات وتوفير المخزون الاستراتيجى للمستشفيات المركزية والوحدات الصحية والاطمئنان على سلامة جميع الأجهزة وتوافر الأكسجين وتوافر الطعوم والأمصال وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته وتزويد افراد الأطقم الطبية بالنوبتجيات.

كذلك كلف مديرى الادارات بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية والمصانع وأماكن تداول الكعك والبسكويت والمرور على حمامات السباحة وسحب عينات بالقرى السياحية والنوادى مشددا على تقديم افضل خدمة لمواطنى المحافظة والمترددين عليها، ومن المقرر أن يعقد اللواء أحمد عبد الله اجتماع مع القيادات التنفيذية للمحافظة لمناقشة اخر الاستعدادات لعيد الفطر المبارك .