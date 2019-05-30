محادثات كورية جنوبية - أمريكية فى سول فى الأسبوع المقبل

سول /أ ش أ/

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن وزيرها جونج كيونج - دو سيجرى محادثات ثنائية مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان، فى سول الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع فى شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تجرى محادثات ثنائية بين الوزير جونج وشاناهان يوم الاثنين القادم، بعد محادثات ثلاثية فى سنغافورة ستجرى قبلها بيوم واحد وستشمل أيضا وزير الدفاع اليابانى تاكيشى أوايا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن شاناهان سيصل إلى سول الأحد المقبل فى زيارة تستغرق يومين كجزء من جولته التى تشمل أربع دول فى آسيا.

وقالت الوزارة إن الوزيرين سيناقشان خلال محادثاتهما الثنائية سبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية فى شبه الجزيرة الكورية، وقضايا التعاون المختلفة مثل التدريبات العسكرية المشتركة.

ويعد اجتماع وزيرى الدفاع الكورى الجنوبى والأمريكى الثانى من نوعه منذ تولى شاناهان منصبه، وسيشارك كبار المسؤولين فى وزارتى الدفاع الكورية الجنوبية والأمريكية فى الاجتماع.