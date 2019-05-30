مجلس الأئمة الفيدرالى الأسترالى: عدة رمضان 30 يوما وعيد الفطر 5 يونيو

كتب محمد تهامى زكى

أعلن مجلس الأئمة الفيدرالى الأسترالى، من خلال مفتى القارة الأسترالية الدكتور إبراهيم أبو محمد، أن عدة رمضان 30 يوما وأن عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء 05 يونيو وذلك لاستحالة رؤية الهلال من أستراليا يوم الاثنين.

وقال المفتى العام للقارة الأسترالية، من خلال بيان رسمى تم نشره على صفحة المجلس الرسمية على فيس بوك، أكد فيه أنه بعد مشاورة الكثير من علماء مجلس الأئمة المحلى والفدرالى وبعد متابعة للمراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال فى استراليا والعالم، فقد تحقق لدينا أن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين 3/6/2019 الموافق 29 رمضان 1440هـ، مستحيلة، حيث يولد الهلال يوم الإثنين الساعة 8:01 مساء، أى بعد غروب الشمس بـ3 ساعات تقريبا ومن ثم يكون يوم الثلاثاء 4 يونيو هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء 5 يونيو هو بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد المفتى، على ضرورة أن يحافظ المسلمون على سلامة وأمن وطنهم استراليا وجمع الكلمة ووحدة الصف، كما دعاهم أن يحافظوا على صحة وسلامة صومهم باستمرار روح الطاعة فى بقية شهور السنة وأن يخصوا إخوانهم فى كل بلاد المسلمين بالدعاء أن يفرج الله كروبهم وينهى بالنصر المؤزر حروبهم وأن يعم السلام والأمن قارتنا أستراليا وكل بلاد العالم.