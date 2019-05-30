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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تقيل دبلوماسى سرب محتوى محادثة هاتفية بين مون وترامب

الخميس، 30 مايو 2019 01:23 م
كوريا الجنوبية تقيل دبلوماسى سرب محتوى محادثة هاتفية بين مون وترامب رئيس كوريا الجنوبية
سول (أ ش أ)
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قررت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إقالة دبلوماسى اتهم بتسريب محتوى محادثة هاتفية أُجريت بين الرئيسين الكورى الجنوبى مون جيه - إن، والأمريكى دونالد ترامب فى الـ7 من مايو الجارى.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية، كيم إن تشول، القول إنه "تم اتخاذ القرار خلال عقد الجلسة التأديبية للوزارة فى وقت مبكر من اليوم".

يُشار إلى أن دبلوماسيا آخرا، كان يخضع أيضا للتحقيق، تلقى عقوبة بتخفيض راتبه لمدة ثلاثة أشهر بعد أن قام بتسليم الدبلوماسى المُتهم بتسريب المعلومات نسخة من المحادثة بين مون وترامب.

واتهم الدبلوماسى الكورى الجنوبى، الذى كان يعمل بسفارة بلاده فى واشنطن، بإخبار ممثل حزب (الحرية) الكورى الجنوبى المُعارض بما تم مناقشته فى المحادثة الهاتفية بين الرئيسين.

واعترف الدبلوماسى باقترافه الخطأ، غير أنه نفى تبييته أية نية لإلحاق الضرر بسياسة حكومة بلاده.

 


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