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كلاكيت للمرة الثانية على التوالى.. البلاك ستارز بطل دورة نادى قضاة الشرقية

الخميس، 30 مايو 2019 12:42 ص
كلاكيت للمرة الثانية على التوالى.. البلاك ستارز بطل دورة نادى قضاة الشرقية دورة نادى قضاة الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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أقيمت احتفالية نهائي الدورة الرمضانية لنادي قضاة الشرقية اليوم، علي معلب الصالة المغطاة باستاد جامعة الزقازيق، بحضور المستشار إيهاب سرحان رئيس نادي القضاة، وكل من أعضاء مجلس الإدارة المستشار حامد صقر والمستشار محمد عبد السميع والمستشار محمد رفعت بيومي والمستشار عمرو شوقي والمستشار أحمد صبري والمستشار أحمد الصياد عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر ولفيف من المستشارين.

وانتهت الفعاليات بفوز فريق البلاك ستارز بالمركز الأول للمرة الثانية علي التوالى، بعد فوزه بنتيجة ١ / ٠ على فريق النجوم، فيما حصل فريق الحصان الأسود وصيف النسخة الماضية علي المركز الثالث وحصل فريق النادي الملكى على المركز الرابع.

وحصد المستشار محمد هاشم علي جائزة أحسن لاعب وحصد المستشار ابراهيم عبد المعطي علي جائزة هداف البطولة، والمستشار محمد الإمام علي جائزة أفضل حارس مرمي.

احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (1)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (2)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (3)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (4)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (5)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (6)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (7)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (8)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (9)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (10)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (11)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (12)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (13)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (14)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (15)
 
احتفالية نهائي الدورة الرمضانية (16)
 

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فوز فريق البلاك ستارز بالمركز الأول فى الدورة الرمضانية لنادى قضاة الشرقية

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