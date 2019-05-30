عودة حركة الخطين الأول والثانى للمترو لطبيعتها بعد انكسار الموجة الحارة

كتب رضا حبيشى

أعادت شركة المترو سرعات قطارات الخطين الأول والثانى لطبعيتها 80 كم/ س عقب انكسار شدة الموجة الحارة اليوم، وذلك بعدما كانت خفضت السرعة خارج النفق لتصل 60 كم/س بدلا من 80 كم/س فى الطبيعى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لتوصيات إدارتى هندسة السكة والقوى الكهربائية بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى ٣٩ درجة للعظمى.