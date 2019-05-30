عضو بـ"البيطريين" يطالب بتعديل لائحة مكافآت المشاركين بحملات التحصين

قال الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه مع قُرب حملة التحصين ضد الحمى القلاعية المزمع بدايتها فى شهر يونيو المقبل، هناك حاجة إلى تدخل المسئولين لتقنين هذه الحملات، حيث تم تحديد موعد عمل اللجان من الشروق حتى الغروب رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ما سيكون له ضرر بالغ على الحيوانات عند تجميعها وقت الظهيرة، وتعرض بعض الأطباء للإصابة بضربات الشمس.

وأشار على، لـ"اليوم السابع"، إلى أن المكافآت التى يحصل عليها الأطباء المشاركون بالحملات هزيلة لا تكافئ ما يقوم به أطباء الوحدات، مطالبًا بتغيير لائحة المكافآت، ومنح أطباء الوحدات حقوقهم بالكامل من المكافآت، لافتًا إلى وجود عجز شديد فى عدد الأطباء البيطريين، والذى أدى إلى اللجوء لعمل تعاقدات وصفها بـ"المهينة" مع أطباء بالقطعة لسد هذا العجز بالوحدات البيطرية، وعدم المطالبة بتعيين أطباء لسد العجز، بجانب عدم وجود عمالة نهائيا لمساعدة الطبيب بحملات التحصين.

وأكد أنه لا يوجد وسائل لنقل أطباء الوحدات البيطرية، فى حين أن أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية القائمين على متابعة أعمال التحصين، يتم تجهيز السيارات المكيفة وبدلات لهم عن كل مأمورية، رغم عدم قدرتهم على المشاركة بعمليات التحصين سواء بحقن الحيوانات بالسرنجات، أو أن يقوم بتحصين عجل أو جاموسة غير مقيدين.