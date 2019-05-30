سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب أولى ثانوى: امتحان الكيمياء سهل بالنسبة للطالب المتفوق

الخميس، 30 مايو 2019 11:43 ص
طلاب أولى ثانوى: امتحان الكيمياء سهل بالنسبة للطالب المتفوق طلاب الثانوية _أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، اليوم الخميس، امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا على التابلت وورقيا فى بعض اللجان.
 
وأكد الطلاب صعوبة الأسئلة لأنها تحتاج إلى كتابة كثيرة فى الوقت الذى يعانون فيه من بطء الكتابة بالقلم الإلكترونى للتابلت ، كما أن الأسئلة تحتاج إلى تفكير ولم تراع وقت الامتحان.
 
وقال الطالب على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن الامتحان انقسم إلى 17 سؤالا ، منها 10 عبارة عن اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقالية، موضحا أن الامتحان به جزئيات سهلة وأخرى صعبة وأنه سهل بالنسبة للطالب المتفوق وعدا ذلك يمثل صعوبة.
 
 
وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين ، الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام بدأت 19 مايو الجارى وتنتهى السبت المقبل 1 يونيو القادم.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

428 ألف طالب "أولى ثانوى" يؤدون امتحان الكيمياء إلكترونيا على "التابلت"

تداول أجزاء من امتحان الكيمياء عبر جروبات طلاب أولى ثانوى عقب بدء اللجنة

مع اقتراب امتحانات الثانوية.. صفحات الغش تنشط ومصادر: سيتم التصدى لها بقوة

لجان التقدير الإلكترونى تبدأ تصحيح امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوى

فيديو معلوماتى.. استعدادات امتحانات الثانوية العامة × 10معلومات

طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الكيمياء إلكترونيا على التابلت

التربية والتعليم

الامتحان الالكترونى لطلاب اولى ثانوى

امتحان مادة الكيمياء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة