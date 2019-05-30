ضبط "97" كيلو مخدرات بحوزة "415" متهما خلال 48 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

واصلت الأجهزة الأمنية الحملات المكثفة جهودها لضبط الخارجين على القانون، ومكافحة الاتجار والتعاطى للمخدرات، وإحكام السيطرة الأمنية، على مستوى الجمهورية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة مكبرة أسفرت جهودها خلال على ضبط"97" كيلو مخدرات فى"388" قضية بحوزة "415" متهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط "97" كيلو مخدرات فى"388" قضية بحوزة "415" متهم، خلال 48 ساعة الماضية، وشهدت الحملة التحفظ على كمية من نبات الحشيش المخدر يصل وزنها إلى "24,495كيلو جرام "، وكمية من مخدر البانجو وصل وزنها إلى "47,225كيلو جرام"، وكمية من مخدر الهيروين وزنت"2,968كيلو جرام"، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت "2,540كيلو جرام"، وكمية من مخدر الفودو وزنت (2,160كيلو جرام،و (8417) قرص مخدر.