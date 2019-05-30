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ضبط 8 تشكيلات عصابية و117 متهما وتحرير 52953 مخالفة مرورية خلال 48 ساعة

الخميس، 30 مايو 2019 05:14 م
ضبط 8 تشكيلات عصابية و117 متهما وتحرير 52953 مخالفة مرورية خلال 48 ساعة حملة امنية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض
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واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط الخارجين على القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية، وإحكام السيطرة الأمنية، على مستوى الجمهورية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط "117" متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، "25" هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.

ونجحت الأجهزة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية في ضبط "8" تشكيلات عصابية ضمت "29" متهمين ارتكبوا "46"حادث متنوع، كما تم ضبط "58" متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، و"450"دراجة نارية مخالفة، و ضبط "6 سيارات - 10دراجات نارية"،مبلغ بسرقتهم، وتحرير "52953"مخالفة مرورية متنوعة، "1704" مخالفة مرافق متنوعة، "81"قضية بيئة، وفحص "180" من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية "13" منهم، وضبط "79" قضية مصنفات متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.


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مخالفة مرورية

تحليل السائقين

بلطجي


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