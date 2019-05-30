ضبط 550 مخالفة مرورية وتنفذ 14 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة لضبط الحالة الأمنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مقومات الأمن والاستقرار، ونجحت الحملة فى ضبط مئات المخالفات وتنفيذ آلاف الأحكام القضائية.

وتواصل وزارة الداخلية وإداراتها المختلفة جهودها اليومية لضبط الحالة الأمنية، وحصار المجرمين والخارجين على القانون، لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بكل صورها، وضمان الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على كل الظواهر السلبية فى المجتمع.



صورة من المخالفات والمتهمين صورة من المخالفات والمتهمين

ونجحت الأجهزة الأمنية عبر حملاتها الموسعة فى كل المديريات على مدى 24 ساعة، فى ضبط 4 قطع سلاح نارى، و5 قضايا مخدرات، و22 قضية تموين متنوعة، و551 مخالفة مرورية، وتنفيذ 712 حكما قضائيا متنوعا بنطاق مديرية أمن أسوان.

وفى الغربية ضبطت 5 قطع سلاح نارى، و4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، و6 قطع سلاح أبيض، و59 قضية تموين، و428 مخالفة إشغال طريق، و421 مخالفة مرورية، وتنفيذ 4 آلاف و110 أحكام قضائية متنوعة.



الحملة الأمنية الحملة الأمنية

ونجحت مديرية أمن الفيوم فى ضبط 7 قطع سلاح نارى، و3 قضايا مخدرات، و288 مخالفة إشغال طريق، و80 قضية تموين، و1038مخالفة مرورية، وتنفيذ 1047 حكما قضائيا. وفى القليوبية 7 قطع سلاح و22 قضية مخدرات و22 قضية تموين و1503 مخالفة مرورية وتنفيذ 7 آلاف و526 حكما قضائيا، وقطعة سلاح و3 قضايا مخدرات و8 قطع سلاح أبيض و22 قضية تموين و59 مخالفة إشغال طريق و1591 مخالفة مرورية وتنفيذ 770 حكما قضائيا فى بورسعيد، وحررت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة بشأن الوقائع المختلفة، وأخطرت النيابات المختصة لتولى التحقيق.