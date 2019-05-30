ضبط 4 أسلحة وتنفيذ 94 حكما قضائيا بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية بنطاق دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، أسفرت عن ضبط 4 أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسفرت الحملة التى شارك بها، الرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس على، عن ضبط 3 قضايا مخدرات، تحتوي على 390 جرام من مخدر الحشيش، وتنفيذ 94 حكم قضائي.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 متهمين صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار في قضايا متنوعة، وهاربين من المراقبة، بالإضافة إلى ضبط 5 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وفحص 14 شفة مفروشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.