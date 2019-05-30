ضبط 1264 مخالفة مرورية بالطرق العامة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1264 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، لمدير إدارة المرور اللواء نبيل عدلي، شن حملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1264مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و141 مخالفة انتظار خاطئ، و181 حالة تصالح فورى، وسحب 25 دراجة نارية، وحجز 9 وتحصيل مبلغ 27150 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 17 رخصة، و 15 تصالح وتحصيل 2550 جنيه غرامة.