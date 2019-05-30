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ضبط صاحب مطبعة لتقليده مطبوعات وعلامات تجارية بعين شمس

الخميس، 30 مايو 2019 02:03 م
ضبط صاحب مطبعة لتقليده مطبوعات وعلامات تجارية بعين شمس مطبعة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، فى القبض على  صاحب مطبعة بعين شمس لتقليده مطبوعات وعلامات تجارية بالمطبعة ملكه بدون تصريح من الجهات المختصة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
ونجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لتقليده مطبوعات وعلامات تجارية بالمطبعة ملكه بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على (150 عبوة كرتونية، 550 ملصق ومطبوعات، كمية من العبوات الكرتونية) جميعها مدون عليها بيانات وعلامات تجارية وهمية، وبمواجهته اعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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امن القاهرة

مطبعة عين شمس

مباحث عين شمس

تقليد مطبوعات


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