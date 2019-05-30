صور.. مزارعو الشرقية يطالبون بإطلاق مياه الرى لإنقاذ أراضيهم من البوار

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب مزارعو مراكز شمال الشرقية بضرورة إنقاذ أراضيهم من البوار وذلك بإطلاق مياه الرى فى الترع الرئيسية، معربين عن أملهم فى وصول مياه الرى لإحياء زراعتهم.

وقال أحمد عبد الحليم 65 سنة مزارع من مركز كفر صقر، إن مياه الرى انقطعت بترعة أم كرش التى تتغذى من ترعة تليجة بطريق أبو كبير كفر صقر والتى تروى أكثر من ألف فدان منذ أكثر من شهر ولم نر فيها قطرة مياه.

وأضاف أنهم اعتمدوا على استعمال مياه الصرف بمصرف صان لكن للأسف لم نجد مياه أيضا بالمصرف وهذا جعل أراضينا تجف تماما وأصبحت مهددة بالبوار.

وأضاف سمير صديق من مركز أبو كبير أن ترعة النصرانية التى تغذى آلاف الأفدنة جفت تماما من المياه ولم نجد أى بديل سوى أننا نتكلف مبالغ طائلة فى استخراج مياه جوفية للرى أراضينا وإنقاذ زراعتنا.

وقال عبد العزيز عبد المقصود مزارع من قرية الحصاينة مركز كفر صقر، إن ترعة الحصاينة تغذى آلاف الأفدنة ولا نجد سواها لرى أراضيهم لكننا لم نجد بها مياه منذ أكثر من شهر ما جعل الأراضى أصابها القحل ومات الزرع بها.

وأضاف محمد صلاح من نفس الناحية أنهم تقدموا بالشكوى للمسئولين بالرى والزراعة بداية من مدير الرى بكفر صقر مرورا المحافظ ووكيل وزارة الرى.

وقال باهى محمد سليمان من قرية جزيرة النص مركز فاقوس أن ترعة المغربى جفت تماما وتأثرت الزراعات بآلاف الأفدنة التى يتم ريها من الترعة واضطر عدد منا الاعتماد على المياه الجوفية والتى جعلت الترش تفقد خصوبتها ولم تنتج الإنتاج المتوقع وهذا يؤثر سلبا على الفلاح وبدلا من أن تدر الأرض عليه ربحا تمنى الفلاح بخسائر فادحة.



احد-المزارعين



المزارعين



المزارعين يتجمعون لتطهير ترعة الحصاينة



مزارعو الشرقية