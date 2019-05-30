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صور.. آلاف يحتشدون فى منغوليا مطالبين بتنحى الحكومة وسط مزاعم فساد

الخميس، 30 مايو 2019 09:33 ص
صور.. آلاف يحتشدون فى منغوليا مطالبين بتنحى الحكومة وسط مزاعم فساد احتجاجات فى منغوليا ضد فساد الحكومة
أولان باتور (رويترز)
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خرج آلاف من المحتجين المناهضين لحكومة منغوليا إلى شوارع العاصمة أولان باتور، اليوم الخميس، مطالبين القيادة بالتنحى وسط مزاعم بالفساد وفشل فى إنعاش اقتصاد متوعك كان يجتذب يوما استثمارات بالمليارات.

وبسبب نزاعات مع شركات استثمار أجنبية مثل ريو تينتو إضافة إلى الإفراط فى الإنفاق الحكومى وتراجع أسعار السلع الأولية انزلقت البلاد فى أزمة اقتصادية فى عام 2016 ولم تتعاف من آثارها بعد، وهتف المحتجون "استقيلوا.. استقيلوا.. استقيلوا".

ورفع البعض لافتات عليها شعارات توبخ الحكومة لفشلها فى معالجة الفساد والتلوث والاقتصاد الراكد وأزمة فى الصحة العامة.

وقال تسيفيجدورج توفان الأمين العام للحزب الديمقراطى المعارض وأحد المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات "لا ينفذون الوعود التى قطعوها".

وأضاف فى تصريحات لرويترز "البرلمان غير قادر على إنجاز عمل الحكومة والنهوض بالمسؤولية. لذا فإننا نطالب اليوم بأن يحملوا المسؤولية".

وكانت منغوليا قد وعدت بالإنفاق بسخاء على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والإسكان من خلال اجتذاب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، لكن هذا لم يتحقق.

وحمل بعض المتظاهرين أشكالا كاريكاتيرية بالورق المقوى تصور ساسة بارزين وصورا بالحجم الطبيعى لرئيس الوزراء يرتدى ملابس قرصان، ويدير حزب الشعب المنغولى الحكومة بينما يتولى الرئاسة باتولجا خالتما، وهو عضو فى الحزب الديمقراطى المعارض.

احتجاجات فى منغوليا
احتجاجات فى منغوليا

 

الاحتجاجات فى منغوليا ضد الفساد
الاحتجاجات فى منغوليا ضد الفساد

 

الآلاف يحتجون فى منغوليا
الآلاف يحتجون فى منغوليا

 

جانب من الاحتجاجات فى منغوليا
جانب من الاحتجاجات فى منغوليا

 

جانب من المظاهرات الحاشدة بمنغوليا
جانب من المظاهرات الحاشدة بمنغوليا

 

طفلة تشارك فى الاحتجاجات
طفلة تشارك فى الاحتجاجات

 

مطالبات بتنحى الحكومة فى منغوليا
مطالبات بتنحى الحكومة فى منغوليا

 

مظاهرات بمنغوليا
مظاهرات بمنغوليا

 

مظاهرات منغوليا
مظاهرات منغوليا

 

مواطنو منغوليا يحتجون ضد الفساد
مواطنو منغوليا يحتجون ضد الفساد

 


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