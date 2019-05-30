شاهد.. خطبة الجمعة عن رمضان شهر البر والصلة بـ17 لغة إضافة إلى الإشارة

كتب - إسماعيل رفعت

أصدرت وزارة الأوقاف، ترجمة مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) لخطبة الجمعة لـ17 لغة إضافة إلى لغة الإشارة، من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.