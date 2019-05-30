سفارة سويسرا تنظم بطولتها الثانية لكرة القدم للفتيات فى القاهرة

للاحتفال بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستعقد في مصر هذا الصيف، تنظم سفارة سويسرا، بالتعاون مع أكاديمية كرة القدم المصرية "ايمز"، بطولة لكرة قدم في القاهرة يومي 30و31 مايو، والتى من المتوقع أن تشارك في البطولة أكثر من 250 من الفتيات الناشئات.

تنطلق البطولة مساء الخميس، في نادي الصيد ويقام الحفل الختامي مساء الجمعة، لتسليم الميداليات والجوائز على الفائزات من بين 36 فريقا في البطولة، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة وسفير سويسرا في مصر، بول جارنيه، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بليرتاأليكو، والمدرب السويسري لنادى الزمالك المصرى، كريستيان جروس.

يأتي هذا الحدث الذي يستمر لمدة يومين بعد نجاح أول بطولة كرة قدم للفتيات التي قامت بتنظيمها السفارة السويسرية في رمضان 2018، حيث شاركت مائتان وعشرون فتاة مصرية في البطولة الاولي.

وقال سفير سويسرا "يعد تعزيز المساواة بين الجنسين أولوية رئيسية للحكومة السويسرية، وتعد كرة القدم، إحدى أكثر الرياضات شعبية في العالم، مجالًا مهمًا للقيام بذلك.تحب الكثير من الفتيات الناشئات هذه الرياضة، ويسعدنا أن نقدم لهن منصة للاستمتاع بها. علاوة على ذلك، يعد عام 2019 عامًا مهمًا بشكل خاص لكرة القدم في مصر حيث ستقام مباريات كأس الامم الافريقية فيمصر هذا الصيف. نتطلع الي مشاركة المزيد من الفتيات في اثارة الرياضة و المنافسة”.

خلال فترة البطولة التي سوف تستمر على مداريومين، سترتدي الفتيات المشاركات تيشرتات لكرة القدم مطبوع عليها الأعلام السويسرية والمصرية.