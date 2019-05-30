سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 06:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

زوجى حلف يمين طلاق وأخطأ فهل يقع الطلاق؟.. الإفتاء تجيب

الخميس، 30 مايو 2019 05:09 م
زوجى حلف يمين طلاق وأخطأ فهل يقع الطلاق؟.. الإفتاء تجيب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

أكدت دار الإفتاء المصرية، فى مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه إذا حلف الزوج يمين طلاق على شيء وهو متيقن منه، ولكن تبين أنه غير ذلك فلا يقع يمين الطلاق.

جاء ذلك ردا على سؤال إحدى السيدات حيث قالت:" زوجى حلف طلاق على حاجة أنها لم تحدث، لأنه يتذكر فعلا أنها لم تحدث، ولكنى متيقنة أنها حدثت بالفعل فهل يقع الطلاق".

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال الفيديو، إن يمين الطلاق هذا لا يقع لأنه حلف اليمين على ما يظنه، وهنا الفقهاء قالوا :"حلف على ما يظن فلا يقع الطلاق وليس عليه كفارة "


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ما حكم الزوجة التى تؤذى والد ووالدة زوجها؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟.. الإفتاء تجيب

اعرف كل وسائل التواصل مع دار الإفتاء فى شهر رمضان

الإفتاء ترد على من يحرم إخراج زكاة الفطر مالا.. فيديو

هل يجوز شراء هاتف بالتقسيط وهل ذلك ربا ؟ .. الإفتاء تجيب

الطلاق

عدد مرات الطلاق فى المره

متى يقع يمين الطلاق

يمين الطلاق

الافتاء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة