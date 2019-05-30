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روسيا: الاتهامات النووية الأمريكية بمثابة هجوم على الحد من التسلح

الخميس، 30 مايو 2019 11:13 ص
روسيا: الاتهامات النووية الأمريكية بمثابة هجوم على الحد من التسلح سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو (رويترز)
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نقل التلفزيون الروسى الرسمى، اليوم الخميس، عن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، قوله إن المزاعم الأمريكية بأن موسكو ربما تكون تجرى تجارب نووية محظورة هى محاولة محسوبة لتقويض الحد من التسلح النووي.

وقال رئيس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، أمس الأربعاء، إن روسيا ربما تكون تجرى اختبارات نووية على مستوى محدود تمثل انتهاكا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المبرمة فى التسعينات.

ونقل تلفزيون فيستى عن السفير الروسى أناتولى أنتونوف قوله "المزاعم الأمريكية... تبدو كهجوم موجه ومخطط جيدا ليس إلى روسيا فحسب ولا لها بشكل كبير بقدر ما هو موجه لنظام الحد من التسلح ولبنيان الاستقرار الاستراتيجى ككل".

 

 


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