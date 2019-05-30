رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية فى معهد طلعت بمدينة نصر

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، لجنة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (القسم الأدبى) فى معهد طلعت للبنين بمدينة نصر، إذ أدى الطلاب الامتحان فى مادة البلاغة والإنشاء.

ورافق رئيس جامعة الأزهر فى جولته، الشيخ عيد على زويل رئيس لجنة الامتحانات. وأشاد "المحرصاوى" بالمناخ العام، والأجواء التى سادها الهدوء والانضباط داخل اللجان وخارجها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحانات الثانوية الأزهرية المُعلنة بالنسبة للطلاب والطالبات والمشرفين والمراقبين. وشدد رئيس الجامعة خلال جولته على أهمية تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجها المشرفين والمراقبين لضرورة توفير كل ما يلزم الطلاب، حتى تتحقق لهم الراحة الكاملة داخل اللجان، مع التصدى لأية محاولات للغش بكل طرقه وأساليبه.

وخلال الجولة، استمع رئيس الجامعة إلى أبنائه الطلاب الذين أكدوا عدم وجود أية مشكلات تعوقهم، سواء فى اللجان أو الورقة الامتحانية، كما وجه أبناءه الطلاب بالابتعاد عن الغش، مؤكدا أن الطالب الأزهرى يجب أن يكون قدوة يتطلّع إليها كل شباب الوطن، مطالبا إياهم بالجد والاجتهاد والتفوق حتى يكونوا فى طليعة الشباب القادر على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميّزه وتفوقه العلمى.