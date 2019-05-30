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رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية فى معهد طلعت بمدينة نصر

الخميس، 30 مايو 2019 01:42 م
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية فى معهد طلعت بمدينة نصر رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، لجنة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (القسم الأدبى) فى معهد طلعت للبنين بمدينة نصر، إذ أدى الطلاب الامتحان فى مادة البلاغة والإنشاء.
 
ورافق رئيس جامعة الأزهر فى جولته، الشيخ عيد على زويل رئيس لجنة الامتحانات. وأشاد "المحرصاوى" بالمناخ العام، والأجواء التى سادها الهدوء والانضباط داخل اللجان وخارجها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحانات الثانوية الأزهرية المُعلنة بالنسبة للطلاب والطالبات والمشرفين والمراقبين. وشدد رئيس الجامعة خلال جولته على أهمية تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات  بسهولة ويسر، موجها المشرفين والمراقبين لضرورة توفير كل ما يلزم الطلاب، حتى تتحقق لهم الراحة الكاملة داخل اللجان، مع التصدى لأية محاولات للغش بكل طرقه وأساليبه.
 
وخلال الجولة، استمع رئيس الجامعة إلى أبنائه الطلاب الذين أكدوا عدم وجود أية مشكلات تعوقهم، سواء فى اللجان أو الورقة الامتحانية، كما وجه أبناءه الطلاب بالابتعاد عن الغش، مؤكدا أن الطالب الأزهرى يجب أن يكون قدوة يتطلّع إليها كل شباب الوطن، مطالبا إياهم بالجد والاجتهاد والتفوق حتى يكونوا فى طليعة الشباب القادر على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميّزه وتفوقه العلمى.
 
يُذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية تستمر حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154 ألفا و954 طالبا وطالبة فى القسمين العلمى والأدبى، بينهم 103 آلاف و67 طالبا بالقسم الأدبى، و51 ألفا و887 بالقسم العلمى، إضافة إلى 155 طالبا فى معهد العلوم الإسلامية.

 


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