خروج اللواء منتصر عويضة مدير مباحث أسيوط من العمليات بعد عملية جراحية

أسيوط ـ محمود عجمي

خضع اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط منذ قليل، لعمليه جراحية تم خلالها تثبيت الكسر المضاعف في عظمة الساق اليمني، واستقرت حالته بعد الخروج من غرفة العمليات بمستشفي أسيوط الجامعي.

وقال الدكتور سعد زكي مدير مستشفى أسيوط الجامعي، إنه الحالة الصحية للواء منتصر عويضة، مستقرة وتم إجراء الفحوصات الطبية للمقدم محمد محمد السيد عبدالقادر مدير مكتب مدير الأمن، والتي أظهرت وجود كسر في الفقرة الـ 11 من العمود الفقري وحالته الصحية مستقرة، وتم وضعهما تحت الملاحظة.

فيما قامت إدارة مستشفي جامعة أسيوط بالتنسيق مع مستشفي الشرطة، بنقل جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن اسيوط، إلي مستشفي الشرطة، استعداد لتشيع جثمانه صباح اليوم الخميس.

من جانبه أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن تنظيم جنازة عسكرية للفقيد اليوم الخميس فى تمام الساعة التاسعة صباحا من أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط بمشاركة أسرة الفقيد الراحل وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وتوفي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته جراء انقلاب سيارته أثناء عودته من تفقد عددا من الأكمنة بنطاق مركز القوصية.