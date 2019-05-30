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خد بالك.. "الشخير" مش بس مشكلة سببه توقف النفس أثناء النوم

الخميس، 30 مايو 2019 08:30 م
خد بالك.. "الشخير" مش بس مشكلة سببه توقف النفس أثناء النوم الشخير أثناء النوم
كتبت هند عادل
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الشخير من المشاكل التى تزعج أى شخص ومن حوله أثناء النوم وهى ظاهرة شائعة وفقا للأكاديمية الأمريكية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة ،(AAO) حيث ما يصل إلى 45% من البالغين الأميركيين يعانون من الشخيروهو شائعا بين الرجال أكثر من النساء ويمكن أن يتفاقم مع تقدم العمر، حسبما أكد موقع "healthline".

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تغييرات نمط الحياة يمكن أن تقلل من الشخير ويحتاج بعض الأشخاص إلى علاج طبي إذا كان الشخير متعلقًا باضطراب النوم

 

أسباب الشخير

أحد أسباب الشخير هو ارتخاء الأنسجة فى مجرى الهواء ما يجعلها تضيق مجرى الهواء يمكن أن يختلف الشخير فى الحجم اعتمادًا على حجم الهواء المقيد في أنفك أو فمك أو حلقك،و نزلات البرد والحساسية يمكن أن تسوء الشخير لأنها تسبب احتقان الأنف وتورم فى الحلق.

أسباب_الشخير_وعلاجه

الشخير هو أحد أعراض توقف التنفس أثناء النوم يحدث هذا عندما يتباطأ تنفسك بشكل كبير أو تتوقف عن التنفس لأكثر من 10 ثوانٍ في وقت واحد أثناء النوم،  يحدث توقف التنفس أثناء النوم عندما يقل تدفق الهواء إلى أقل من 90 بالمائة من المعدل الطبيعي توقف التنفس أثناء النوم هو حالة طبية خطيرة تتطلب علاجًا سريعًا.


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