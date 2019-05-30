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حبس 9 متهمين فى مشاجرة دامية بين عائلتين بكوم أمبو 4 أيام

الخميس، 30 مايو 2019 01:29 م
حبس 9 متهمين فى مشاجرة دامية بين عائلتين بكوم أمبو 4 أيام حبس -أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، حبس 9 متهمين من المتورطين فى أحداث المشاجرة الدامية التى وقعت بقرية سبعة بحرى، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكانت نيابة كوم أمبو، تحت إشراف المستشار مفيد ثروت، مدير النيابة، استمعت لأقوال المصابين الثمانية فى الواقعة التى تجددت بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين ترجع لأكثر من سنة مضت، لخلاف على ردم مصرف مياه فى القرية.
 
وشكلت نيابة كوم أمبو، أكثر من فريق للاستماع لأقوال المصابين حول الواقعة وأسبابها، خاصة وأنهم يتلقوا العلاج داخل مستشفيات كوم أمبو المركزى وأسوان الجامعى وأسيوط الجامعى.
 
ومن جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، القبض على 9 أشخاص من المتهمين المتورطين فى الواقعة، ووجهت لهم الشرطة تهم التحريض والاشتراك فى مشاجرة دامية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.
 
وكانت قرية سبعة بحرى بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، شهدت يوم السبت الماضى، مشاجرة دامية بين عائلتى "السلامية" و"الحجازية" على إثر مشاجرة سابقة بينهما منذ عام تقريباً بسبب خلاف على ردم مصرف بالقرية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.
 
 
 
 

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