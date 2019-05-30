حبس متهمين بتكوين مخزن لتصنيع الألعاب النارية بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين بتكوين مخزن غير مرخص لتصنيع الألعاب النارية بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت أكدت المعلومات والتحريات، قيام أحد الأشخاص عاطل 90 سنة، بالإتجار بالألعاب النارية متخذاً من منطقة عزبة أبو حشيش بدائرة القسم مكاناً لمزاولة تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته كمية من الألعاب النارية قدرها (5000 قطعة صغيرة الحجم) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأضاف بتصنيعها داخل مخزن كائن بالعقار سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالاشتراك مع آخر (عاطل- ) ، ومقيم بدائرة القسم ، باستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليه ، وعثر بداخله على (كمية من مادة البارود وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مسحوق الكبريت وزنت 5 كيلو جرام - 1000 قطعة سلك " فتيل " - كمية من الأوراق تستخدم فى تصنيع الصواريخ والألعاب النارية - 54.500 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام") ، وبمواجهة المتهم الثانى إعترف بحيازة المضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.