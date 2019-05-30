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حالة الطقس اليوم الخميس 30/5/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 30 مايو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 30/5/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الخميس  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة و باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، و تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شماليه شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر و خليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظم

الطقس فى الأردن 

نهاراً

يبلغ تأثير الكتلة الهوائية الحارة والموجة الحارة ذروته على المملكة ، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود عشرة درجات مئوية.
ويسود طقس حار في مُعظم مناطق المملكة حيث تكون درجات الحرارة العظمى في نهاية الثلاثينيات مئوية في المدن الأردنية والعاصمة، في حين يكون الطقس حاراً بشكل لافت في الاغوار و البحر الميت والعقبة إذ تقترب العظمى فيها من حاجز 45 درجة مئوية، كما تتكاثرالسحب العالية على بعض المناطق من جنوب وشرق المملكة.
وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً و تعمل على إثارة الاتربة والغبار في العديد من المناطق مع ساعات الظهر والعصر. 
وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية  

ليلاً

تستمر الأجواء أكثر حرارة وجفافاً من المُعتاد.
وتظهر كميات من السُحب العالية والمتوسطة في العديد من المناطق، مع احتمالية لهطول زخات خفيفة من المطر.
وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

 يكون الجو صيفياً حاراً مع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويسود جو شديد الحرارة في المناطق السهلية والغورية. كما تسود أجواء منعشة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شرقية تتحول مع ساعات المساء لتصبح غربية الى شمالية غربية .

 

 


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