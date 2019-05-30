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توجيه إنذارات بيئية للمخالفين بحى الجمرك فى الإسكندرية

الخميس، 30 مايو 2019 04:01 م
توجيه إنذارات بيئية للمخالفين بحى الجمرك فى الإسكندرية إدارة الرصد البيئي بالحى
الإسكندرية - جاكلين منير
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تلقت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى الجمرك، شكوى تفيد بتضرر سكان شارعي؛ الشيخ المسيري وابن حنبل، دائرة قسم الجمرك، من إلقاء البعض للمخلفات في نهر الطريق مع وجود "النباشين" المتسببين في تشويه الشكل الحضاري للمنطقة.

وكلفت رئيس الحى إدارة الرصد البيئي بالحي للتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب شكوى المواطنين.
 
وتوجهت اليوم الخميس، حملة مُشكلة من إدارات الرصد البيئي وشئون البيئة ووحدة التدخل السريع بالحي وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة لموقع البلاغ.
 
وأسفرت الحملة عن توجيه الإنذارات لسكان العقارات القائمين على المخالفة من خلال شئون البيئة والرقابة والرصد البيئى، وذلك قبل تحرير محاضر بيئية لهم، ولقد تمت المعاينة بحضور المتضررين.

 


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النباشين

انذارات بيئية


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