توجيه إنذارات بيئية للمخالفين بحى الجمرك فى الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تلقت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى الجمرك، شكوى تفيد بتضرر سكان شارعي؛ الشيخ المسيري وابن حنبل، دائرة قسم الجمرك، من إلقاء البعض للمخلفات في نهر الطريق مع وجود "النباشين" المتسببين في تشويه الشكل الحضاري للمنطقة.