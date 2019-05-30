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تنفيذ 98% من مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام 2019 بالشرقية

الخميس، 30 مايو 2019 03:05 م
تنفيذ 98% من مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام 2019 بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جملة استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 بالمحافظة بلغت 426 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم زيادة استثمارات المحافظة إلى 35 مليون جنيه (اعتماد إضافى من أعضاء مجلس النواب) بالإضافة إلى 31 مليون جنيه لتطوير منظومة الأمن والمرور وتركيب كاميرات مراقبة فى الشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتصبح القيمة الإجمالية لاستثمارات الباب السادس 492 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات بكل القطاعات الخدمية 98% فى برامج (النقل والمواصلات – الكهرباء - تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والاطفاء والمرور).

 

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بكل قطاع  خدمى بجميع مراكز ومدن المحافظة وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات المستخلصات المالية الخاصة بالشركات المنفذة والاستفادة من الاعتمادات المالية المطروحة لاستكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت.

 

ووجه رؤساء المراكز والمدن ضرورة التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية القروية  للتعرف على المشروعات المتعثرة في كل قطاع خدمي بتقديم الحلول اللازمة لدفع عجلة العمل بها للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .


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الخطة الاستثمارية للشرقية

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