سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعزيز الخدمات المرورية بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

الخميس، 30 مايو 2019 08:48 ص
تعزيز الخدمات المرورية بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام شارع جامعة الدول
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة من انتشار الخدمات بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول التى تستغرق 3 سنوات للقيام بأعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية"، وتستلزم إجراء تحويلة مرورية لمسافة ما يقرب من 400 متر فى الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محيى الدين أبوالعز حتى دوران البرج الإدارى فى اتجاه ميدان النصر.
 
كما نشرت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات بالشوارع البديلة لجامعة الدول العربية بسبب أعمال إنشاء محطة المترو الجديدة، مع مراقبة كافة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان لرصد أى كثافات خلال إجراء تلك اﻷعمال لحين انتهائها فى المدة المحددة.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول

شاهد.. احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول العربية

نشر الخدمات المرورية بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول العربية منعا للزحام

نشر الخدمات المرورية بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

انتشار الخدمات المرورية بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول

كثافات مرورية بالطريق

نشر خدمات مرورية

اعمال انشاء مترو


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

الإعلام الأجنبى والإعلانات مدفوعة الأجر "بالسوشيال" وسائل الإخوان للتحرض ضد مصر.. الجماعة تعتمد على التمويل القطرى فى الصرف على تقاريرها المشبوهة.. وخبراء: يستغلون الصحف الغربية ومواقع التواصل لنشر أكاذيبهم

الإعلام الأجنبى والإعلانات مدفوعة الأجر "بالسوشيال" وسائل الإخوان للتحرض ضد مصر.. الجماعة تعتمد على التمويل القطرى فى الصرف على تقاريرها المشبوهة.. وخبراء: يستغلون الصحف الغربية ومواقع التواصل لنشر أكاذيبهم

صرف علاج السكر والضغط مدى الحياة بالمجان للمكتشف إصابتهم فى "100 مليون صحة".. ريهام غلاب: 302 مركز لتوفير العلاج للمرضى.. وإضافة خدمات جديدة قريبا.. وحملات توعية بالمحافظات

صرف علاج السكر والضغط مدى الحياة بالمجان للمكتشف إصابتهم فى "100 مليون صحة".. ريهام غلاب: 302 مركز لتوفير العلاج للمرضى.. وإضافة خدمات جديدة قريبا.. وحملات توعية بالمحافظات

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

الرجوع الى أعلى الصفحة