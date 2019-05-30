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تعرف على أول حادث اختطاف طائرة مدنية "سيدة ماكاو"

الخميس، 30 مايو 2019 08:51 ص
تعرف على أول حادث اختطاف طائرة مدنية "سيدة ماكاو" طائره - ارشيفية
كتب أحمد حمادة
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سجلت أول حادث باختطاف طائرة مدنية فى 16 يوليو عام  1948، حيث حاول 4 صنيين اختطاف طائرة ركاب تابعة لشركة كاثى باسفيك وهى طائرة مائية من نوع كاتالينا والتى عرفت باسم "سيدة ماكاو" وكان على متنها 26 راكبا إضافة إلى كابتن الطائرة ومساعده وذلك بعد إقلاعها من ماكاو فى طريقها إلى هونج كونج. 
 
 
وذكرت التحقيقات أنه عقب إقلاع الرحلة بدقائق أشهر 4 مسلحين أسلحة نارية وقام أحدهم بإطلاق النيران على مساعد الطيار بعدما رفض تنفيذ طلباتهم، ثم أطلقوا النيران على كابتن الطائرة، مما تسبب فى سقوطه على أجهزة التوجيه الخاصة بالطائرة وهو ما تسبب فى تحطمها وسقوطها فى الماء، وتسبب الحادث فى وفاة 27 شخصا ونجاة أحد الخاطفين، ولكنه تمت تبرءته بسبب الاختلاف على مكان محاكمته هل يكون فى ماكاو أم فى هونج كونج. حسبما ذكرت التحقيقات فإن الدافع وراء الخطف اعتقاد الصينيين الأربعة بوجود كميات من الذهب على متن الطائرة. 
 
 
 

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