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تحرير 1331 مخالفة تعدٍّ وإشغال طريق فى أنحاء محافظة الجيزة

الخميس، 30 مايو 2019 10:59 ص
تحرير 1331 مخالفة تعدٍّ وإشغال طريق فى أنحاء محافظة الجيزة حملة لإزالة الإشغالات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت شرطة المرافق بمحافظة الجيزة حملة موسعة، لضبط التعديات والإشغالات وإزالتها، شملت مناطق الدقى والعجوزة والعمرانية، والمنطقة الأثرية بالهرم، ومدينة 6 أكتوبر، والبدرشين وقطاع جنوب الجيزة.
 
انطلقت الحملة بالتنسيق مع مسؤولى الأحياء ومجالس المدن المختصة، بغرض رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط المخالفات المرورية، والكافيتريات والمقاهى والأكشاك والباعة الجائلين المخالفين، فى ضوء انتشارهم الكثيف والعشوائى بما يعوق سيولة المرور وحركة المواطنين. 
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 1331 مخالفة متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.
 
وفى سياق متصل، نظمت مباحث التموين بالجيزة حملة موسعة أسفرت عن تحرير 105 قضايا عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة ومتورطة فى الغش التجارى.

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